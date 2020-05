Marcel Vela, veste bună pentru milioane de români. În ce condiții ar putea fi deschise frizeriile și cabinetele stomatologice

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a vorbit despre posibilitatea deschiderii frizeriilor și a cabinetelor stomatologice începând cu data de 15 mai. Acesta susține că deciziile vor fi luate în funcție de comportamentul cetățenilor în următoarea perioadă și de cât de mult vor respecta românii restricțiile impuse de Ordonanțele Militare.

Când vom putea merge din nou la coafor și frizerie

Veștile bune încep să apară, astfel că se întrevede posibilitatea ca domnii și doamnele să poate reveni cât de curând la look-ul dinaintea pandemiei de COVID-19. Ministrul Vela a făcut anunțul vizavi de redeschiderea frizeriilor și a cabinetelor stomatologice, servicii care au fost restricționate pe toată perioada stării de urgență.

Foarte important de reținut este faptul că, de cetățeni depind mai multe schimbări care pot avea loc în perioada următoare. Având în vedere gravitatea unui comportament relaxat în această perioadă, autoritățile ne mai cer un răgaz de două săptămâni pentru a crea o barieră de siguranță pentru perioada care va urma.

“Dacă vom fi la fel de responsabili ca până acum va exista posibilitate ca în anumite condiții să fie deschise cabinetele stomatologice, la fel cum, în anumite condiții, din 15 mai, repet, dacă noi respectăm până atunci toate restricțiile impuse de noul coronavirus, și frizeriile ar putea fi deschise. Așadar, deschiderea frizeriilor și cabinetelor stomatologice depinde de fiecare dintre noi, de modul în care vom trata acest război împotriva coronavirusului până în 15 mai.„, a explicat Marcel Vela.

Marcel Vela, avertizare pentru 1 Mai

În această perioadă, autoritățile și medicii trag semnale de alarmă cu privire la respectarea restricțiilor Ordonanțelor Militare în această minivacanța de 1 Mai. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat că în funcție de comportamentul cetățenilor se vor lua decizii cu privire la relaxarea restricțiilor sau prelungirea stării de urgență.

”Am o analiză foarte concretă: am început în februarie, la fel ca alte state, cu cazuri puține și după ce am făcut o paralelă cu alte țări cu Spania, cu Italia, cu Marea Britanie, cu Belgia sau chiar cu Germania, numărul de morți al 100.000 de locuitori este mai mare la ei decât la noi.

Asta înseamnă foarte clar un lucru: măsurile luate de noi au fost bine venite, decizia președintelui Klaus Iohannis de a declara starea de urgență a fost excelentă, Guvernul s-a implicat corect, iar cetățenii au fost absolut extraordinari, au respectat restricțiile, au avut grijă de ei și de cei dragi lor. Dacă nu se întâmpla acest lucru și vă dau un exemplu, dacă de Paște nu se respectau condițiile Ordonanței Militare, acum am fi avut o explozie de cazuri. Nu avem!

Suntem pe un trend care este acceptabil ca și curbă de grafic, iar dacă vom fi atenți și în weekend-ul de 1 Mai, respectăm condițiile, peste 2 săptămâni nu vom o explozie de cazuri, o explozie de cazuri care ar putea pune în pericol decizia de după 15 mai. Așadar, am încredere în toți românii că în 15 mai vom avea condiții pentru a gândi o perspectivă optimistă”, a declarat Marcel Vela.