Marcel Pavel, total dezamăgit de Festivalul Mamaia: ”Vor să se îmbogățească pe spatele nostru”. La ce lucrează în secret cu Ovidiu Komornyik EXCLUSIV

Marcel Pavel a fost unul dintre marii absenți de pe scena Festivalului Mamaia 2023. Solistul, devenit celebru cu piesa ”Frumoasa mea”, și-a exprimat, în exclusivitate pentru Playtech Știri, dezamăgirea față de ediția din acest an a tradiționalului concurs muzical. Iată de ce a refuzat să cânte.

De pe scena Festivalului Mamaia 2023 au lipsit, în urmă cu două săptămâni, multe nume sonore din muzica ușoară românească. Marcel Pavel, marele absent, și-a manifestat dezamăgirea față de această ediție aniversară, pentru care s-au bătut două echipe de organizatori, în cadrul unei licitații de ultimă oră:

”Eu am fost invitat de Niki Constantinescu, dar pe urmă s-au format două tabere. Mi-a displăcut, am renunțat, au fost controverse, este totuși un lucru bun că s-a gândit cineva să mai organizeze o ediție a festivalului. Nu înțeleg însă de ce s-au ocupat de organizare cei care dețin un post de radio care n-a difuzat niciodată muzică ușoară românească. Găștile s-au împărțit în două, nu mai este respect față de Festivalul Mamaia. Păi, în loc să investești peste 500.000 de euro, într-o ediție, mai bine băgai banii în Teatrul de vară din Mamaia și-l reparai, să fie o floare, să fie mult mai frumos ca înainte. Festivalul ar trebui să fie în proprietatea statului, nu a unui consiliu județean. Am refuzat. O să cânt când o să fie de bun-simț, nu să se îmbogățească alții pe spatele nostru. A devenit o afacere”, ne-a spus Marcel Pavel.