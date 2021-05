Ovidiu Komornyik, probleme grave din cauza unui vaccin. Prin ce chin a trecut, acum 20 de ani: “Era să mor” (exclusiv)

Celebrul artist Ovidiu Komornyik trece prin momente dificile. Pandemia de coronavirus l-a afectat serios pe autorul pieselor „Frumoasa mea” și „Te-am trădat”. Pe lângă faptul că, timp de un an de zile, solistul a stat „pe bară”, deoarece s-au anulat concertele, hotelul artistului de pe litoral rămâne închis până pe data de 15 iunie.

Ovidiu Komornyk a povestit, în exclusivitate, pentru Impact despre problemele din pandemiei și situația nefastă în care s-a aflat artistul care nu se poate vaccina împotriva coronavirusului. Întrebat dacă se va vaccina anti-Covid-19 sau dacă le va cere turiștilor care îi calcă pragul un act medical, în acest sens, Ovidiu Komornyik a explicat:

„Unii s-au vaccinat, eu nu o să mă vaccinez, pentru că sunt alergic. În urmă cu 20 de ani am făcut un vaccin antigripal și era să mor. Eu am primit două lovituri, de ambele părți. Nu am mai avut un concert de un an. Pe ambele planuri a mers prost. Însă noi trebuie să plătim ce consumăm.

La asta nu se gândește nimeni. Lucrezi de ani de zile pe sezon cu aceiași oameni. Momentan, am acoperit strictul necesar și nu mai am nevoie de angajați.

Să vedem cum va fi în viitor, dar sigur va fi greu. Stau la mare. La București, ce să fac? Am o ocupație aici și nu o iau razna! Trăim vremuri ciudate. Cu muzica, ce să mai fac? Angela Similea nu vrea să mai apară, nu se mai regăsește în ceea ce se întâmplă”, a declarat Ovidiu Komornyk, exclusiv pentru Impact.