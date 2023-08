Horia Moculescu, adevărul despre momentul incredibil în care Loredana Groza i-a sărutat picioarele, la Festivalul Mamaia 2032: ”Am ridicat-o, n-am vrut să facă acest gest umilitor!” EXCLUSIV

Loredana Groza a șocat și pe scena Festivalului Mamaia 2023. În semn de apreciere, față de activitatea muzicală a compozitorul Horia Moculescu, alături de care a susținut un recital de cinci stele, solista s-a pus în genunchi, ca să-i sărute picioarele. Contactat de Playtech Știri, artistul ne-a vorbit despre stânjenitorul moment, la care a fost martoră o țară întreagă.

Unul dintre cele mai valoroase momente artistice din programul Festivalului Mamaia 2023 a fost recitalul de cinci stele al Loredanei Groza, în duet cu celebrul compozitor Horia Moculescu. În semn de mulțumire, ea s-a așezat în genunchi, și a dorit să îi sărute picioarele.

Apoi, Lori i-a mulțumit lui Horia, autorul celor mai frumoase șlagăre românești:

”Aștept de foarte mulți ani acest moment. În seara aceasta, visul meu se împlinește și nu am cuvinte să mulțumesc Universului, muzicii, că pot să-l am alături de mine, pentru prima oară, pe marele, imensul artist Horia Moculescu”, a spus Loredana Groza.

Referitor la această scenă uluitoare, la care a fost martoră întreaga țară, Horia Moculescu ne-a declarat, exclusiv pentru Playtech Știri:

”Poate că, da, că a vrut să îmi sărute picioarele, nu știu exact. Dar, nu am lăsat-o, am ridicat-o, nu am vrut să facă acest gest umilitor”.