Marcel Pavel, decizie radicală după ce s-a vindecat. Ce se întâmplă acum cu artistul

Coronavirusul i-a zguduit viața lui Marcel Pavel și parcă i-a deschis ochii să vadă ce este important, respectiv sănătatea și familia. Artistul a acordat un interviu pentru viva.ro, în care a recunoscut că a avut nopți cumplite la spital.

Marcel Pavel a vorbit deschis despre perioada când a fost infectat cu coronavirus

Marcel Pavel spune că mereu s-a ferit de aerul condiționat pentru a nu se îmbolnăvi, la fel ca orice cântăreț, însă a recunoscut că în perioada când s-a infectat cu coronavirus a cam lăsat garda jos, iar rezultatul a fost unul dezastruos, care l-a dus direct la spital, unde a avut de suferit.

”A fost un moment de neatenție din partea mea, eu, care mă protejam mereu de aerul condiționat sau de orice condiții neprielnice, nu ştiu cum s-a întâmplat, dar, cu câteva zile înainte de a se petrece infectarea, nu am mai fost la fel de atent. Iar momentul de neatenție m-a costat scump. Mă rog în fiecare zi, simt că Dumnezeu mă sprijină şi mă ajută mereu, aşa că nu mă închin doar când am nevoie, ci pentru că aşa simt.

”Dovada cea mai bună este faptul că noi vorbim acum”

Zilnic mă rog pentru familia mea şi pentru omenire, în general, pentru sănătatea noastră şi a Pământului acestuia, care este superb, şi nu exagerez. Nu sunt habotnic, ci sunt mereu alături de Dumnezeu, şi El alături de mine, dovada cea mai bună este faptul că noi vorbim acum”, a declarat Marcel Pavel pentru viva.ro.

Artistul a recunoscut că s-a simțit rău în spital, ba chiar au fost două nopți cumplite, din cauza infecției de coronavirus, care atacă puternic plămânii gazdei.

”Da, într-adevăr, am avut două nopți cumplite şi am avut cumva sentimentul că m-am trezit din ghearele morții. Dar Dumnezeu m-a ajutat şi am scăpat şi nu pot decât să îi mulțumesc pentru asta!”, a spus Marcel Pavel.

Miercuri, în România au fost confirmate nu mai puțin de 1.182 de cazuri noi de infecție cu coronavirus, din 22.049 de teste efectuate. Alte 30 de persoane au murit din cauza COVID-19. La Terapie Intensivă sunt internați 377 de pacienți, cei mai mulți de la începutul pandemiei.