Marcel Pavel, declarații sfâșietoare după moartea mamei sale. Când va avea loc înmormântarea EXCLUSIV

Solistul Marcel Pavel trece printr-o grea suferință. Măicuța lui, pe care a idolatrizat-o, și pe care a răsfățat-o ca pe o prințesă, s-a stins din viață ieri dimineață. Cu inima împietrită de durere, Marcel ne-a povestit, în exclusivitate pentru Playtech.ro, despre problemele de sănătate cu care femeia s-a confruntat în ultima parte a vieții, dar și despre legătura lor sufletească, aproape nepământeană.

Marcel Pavel a bătut la ușa celor mai buni medici din România, pentru a-și salva mama, dar, în ultima vreme, starea sa de sănătate se agravase:

Marcel și mama lui, pe care adesea a adus-o și la emisiunile tv, au avut o legătură sufletească puternică, aproape nepământeană:

”Pentru măicuța mea, eu eram cea mai mare bucurie, am avut o legătură aparte, am avut grijă de ea, de la vârsta de 25 de ani, mereu am răsfățat-o. A murit împăcată că m-a văzut realizat, că pot să am grijă de toți. Înmormântarea va fi vineri la ora 13.00, la Cimitirul din Bughea de Sus, Jud. Argeș, localitatea unde dânsa s-a născut, iar azi va fi depusă la Biserica Sf. Mina din Câmpulung, acolo unde mergeam să ne împărtășim.

Acum plec spre Câmpulung, am rezolvat cu actele. Vin toți frații mei, vine și fratele meu cel mare din străinătate, vom fi cu toții, ca să o petrecem pe ultimul drum. Dumnezeu să ne ajute să trecem peste această suferință”, ni s-a mai confesat Marcel Pavel.