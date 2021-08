Ce dependență pe viață are Marcel Pavel, de fapt. Totul i se trage de când a avut covid-19 EXCLUSIV

Marcel Pavel, artistul care anul trecut a văzut moartea cu ochii după ce a fost diagnosticat cu Covid-19, ne-a povestit, în exclusivitate pentru Impact.ro, despre starea sa actuală de sănătate. Acesta ne-a mai vorbit și despre recitalurile pe care le susține peste graniță, în biserică, dar și despre cei trei copii ai săi, care i-au urmat pasiunea pentru muzică.

Marcel Pavel recunoaște că a văzut moartea cu ochii, anul trecut, când a fost diagnosticat cu Covid-19:

”Din patru în patru ore îmi făceau injecții. Eram terminat, bulversat, chiar și pentru anxietate mi-au dat niște pastile. Mi-au salvat viața. Am tușit cu sânge, cine nu s-ar speria? Am avut cheaguri de sânge la plămâni, am fost la un pas să mă intubeze.

Am gândit că, dacă ajung acolo, s-a terminat cu mine. Dacă mai stăteam o zi acasă și nu mă internam, muream”, povestea Marcel Pavel la Antena 1, după ce a fost externat de la Institutul „Matei Balș” din Capitală.