Marcel Pavel a ajuns la sapă de lemn. A golit deja 3 conturi la bancă, situația e dramatică

În mod nemijlocit, pandemia i-a afectat pe artiști. Este și situația lui Marcel Pavel, care a ajuns la sapă de lemn, golindu-și deja 3 conturi din bancă.

Potrivit propriei declarații de avere, Marcel Pavel a avut în ultimul an venituri totale de 36.400 de lei, în jur de 7.500 de euro, o medie de 3.000 de lei pe lună, exclusiv din concerte. Din acești bani, solistul a trebuit să-și întrețină familia.

„Din micile rezerve pe care le mai am, că am avut inspirația aceasta de a mai pune ceva bănuți în bancă. Dar mai mult de un an de zile nu cred că o să mai rezist. Sincer vorbesc. Să nu fim ipocriți. Iar dacă nu vom porni economia în România, suntem terminați”, îi mărturisea acestea lui Cristi Brancu, în urmă cu câteva luni.