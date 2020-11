Marcel Pavel merge din rău în mai rău. Ce mari probleme financiare are: câți bani a câștigat în ultimii doi ani din muzică

Marcel Pavel a ajuns într-un punct de cotitură. Viața lui s-a schimbat complet în ultimul timp, iar binele își face mai rar apariția. Celebrul cântăreț are mari probleme financiare. Cât de greu i-a mers în ultimii doi ani? Ce arată declarația lui de avere? Cu ce se mai poate lăuda acum vedeta?

Marcel Pavel se confruntă cu probleme mari financiare. Cât a câștigat în ultimii doi ani?

Marcel Pavel a fost unul din cei mai încercați artiști de la noi în aceste vremuri în care mulți n-au mai fost deloc introduși în planurile lui 2020. Cu toate că în urmă cu câteva luni susținea că nu va fi niciodată implicat politic, artistul și-a schimbat perspectiva și vrea să fie deputat. Acesta se află acum pe listele de candidați ai Partidului Ecologist Român pentru Camera Deputaților la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Dat fiind ultimul statut, vedeta a fost nevoită să-și depună declarația de avere. Confrom documentului în cauză, Marcel Pavel are peste 4 hectare de teren agricol, un teren în Bușteni, o casă în București de 400 mp și două mașini luate în leasing. La capitolul avere nu stă rău, dar surpriza a fost la categoria venituri.

Anul trecut a câștigat din concerte 7.400 de euro, totul mergând din rău în mai rău în anul curent din cauza crizei sanitare care l-a lăsat să se descurce din economii. De asemenea, în declarația de avere a mai scris căare în bancă un cont în care se află 200.000 de lei și încă unul cu 2.190 de lei, alături de 1.000 de dolari într-un cont în valută. ”Din micile rezerve pe care le mai am, că am mai avut inspiratia aceasta de a mai pune ceva bănuți în bancă… Dar mai mult de un an de zile nu cred că o să mai rezist. Sincer vorbesc. Să nu fim ipocriți. Iar dacă nu vom porni economia în România, vom fi terminati”, a mărturisit fostul concurent al emisiunii „Te cunosc de undeva”.

Anul 2020 l-a încercat crunt pe artist