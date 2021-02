Marcel Ciolacu, propunere de ultimă oră pentru liderul AUR: „Este mai oportună”

Marcel Ciolacu a vorbit marți seara despre o posibilă uniune cu AUR, dar și despre dorința de a depune o moțiune de cenzură simplă împotriva lui Vlad Voiculescu. Cu privire la suspendarea președintelui Klaus Iohannis, liderul PSD consideră că nu este momentul oportun pentru astfel de proceduri.

Întrebat dacă are vreun aranjament cu George Simion referitor la uniunea cu opoziția, liderul PSD a declarat marți seară, la TVR1, că au fost discuții în Parlament, dar nu a existat nicio întâlnire oficială sau neoficială în acest scop. Acesta a dezvăluit că înainte de orice uniune așteaptă să vadă ce traseu are acest partid, având în vedere că este o formațiune politică nouă, cu parlamentari noi.

Potrivit declarațiilor lui Marcel Ciolacu, liderul AUR este dispus să susțină moțiunea împotriva lui Vlad Voiculescu, inițiată de PSD.

”Nu am avut nici oficial, nici neoficial. Am avut discuţii cu domnul preşedinte Simion şi la Parlament, ca şi colegi. Am înţeles de la el că o să ne susţină moţiunea simplă împotriva lui domnul Vlad Voiculescu. A fost o discuţie şi în Parlament, aşteptăm să se definească şi ca formaţiune politică, să se acomodeze cu Parlamentul.

Tot grupul este format din parlamentari noi. Liderii de grup am înţeles că au comunicare şi la Senat şi la Cameră. Totuşi, dorim să vedem foarte exact traseul pe care şi-l doresc să îl parcurgă cei de la AUR”.