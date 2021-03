Marcel Ciolacu explică banii ieșiți din buzunar. De unde îi are, de fapt, și cui urma să-i dea VIDEO

Marcel Ciolacu vine cu explicații în dreptul imaginilor cu el cu banii la vedere care au devenit virale extrem de rapid. De unde îi avea și cui urma să-i dea? Iată ce a spus președintele PSD!

Marcel Ciolacu, despre banii ieșiți din buzunarul de la piept. Cui urma să-i dea?

Românii au râs îndelung de imaginile surprise cu președintele Ciolacu cu banii ieșiți din neglijență din buzunarul de la piept. Zeci de glume, poze haioase și compilații cu secvențe din filmulețul în cauză cu oficialul au curs lin pe toate rețelele de socializare.

Acum, iată că a venit și reacția protagonistului! Acesta a explicat teancul de bancnote care i-au picat ușor din buzunarul interior cu mențiunea că era vorba despre o sumă mult mai mică, nu de un teanc. Mai exact, de 500 de lei abia scoși de la bancomat pentru a achita o comandă de pe internet.

Vâlva din mediul online s-a clarificat într-un interviu acordat jurnalistului Sebastian Zachmann la Prima TV, unde șeful PSD a explicat momentul din plină conferință în care i-au căzut mai multe bancnote de câte 200 de lei din buzunar.

„Nu era un teanc de bani”, după cum s-a zvonit, a comentat Ciolacu. „În primul rând, n-am un sacou făcător de bani. Șefa mea de cabinet mi-a comandat ceva pe internet. Eu nu eram la sediu și a plătit cu cardul ei. (…)

Eu m-am oprit pe drum și am scos 500 de lei de la bancomat. (…) I-am dat banii Iuliei cu mulțumirile de rigoare, după conferința de presă. Nu am portofel, am un toc unde țin și ochelarii, ca să știți de unde a apărut acel incident. Dar nu împrumut bani”, i-a explicat Ciolacu jurnalistului.

Românii și-au adus aminte de Mihai Tudose care susținea că nu deține un card bancar, astfel folosindu-se doar de bani gheață. „Între timp are card (referitor la Tudose – n.red). Nu. Marea majoritate folosim cardul. Și da, sunt și momente când ai bani cash în buzunar, dar nu sume importante”, a răspuns Ciolacu.

„Uite, asta inseamna transparenta”

„Uite, asta inseamna transparenta”, a scris Ciolacu. Mesajul a fost insotit de mai multe emoji cu zambete si o fotografie cu mesajul „Sustinem capitalismul romanesc!” „De la mine domnul Ciolacu primeste 100 puncte pentru curaj. Sa umbli cu bani cash la tine prin sediul PSD…”, i-a scris un utilizator. De departe cele mai savuroase glume au fost cele ale românilor pricepuți la editarea fotografiilor.