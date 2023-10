Mânca covrigi de la Buzău și i-a venit o idee inedită de afacere. Românca e acum milionară peste hotare

O româncă a dat lovitura cu o afacere inedită. Ideea i-a venit după ce a mâncat covrigi de Buzău. Cum a reușit aceasta să-i impresioneze pe străini? Afacerea este inspirată de tradiționalii covrigi. Iată ce a făcut Smaranda Voican.

Totul a început în anul 2020, când în Smaranda Voican a cumpărat o pungă de covrigi de Buzău. Aceștia i-au trezit femeii de afaceri o serie de amintiri. Creatoarea a mărturisit că în copilărie obișnuia să-și pună covrigi pe mână. Iar, în momentul în care mânca, femeii i-au venit o idee genială: crearea unor brățări suflate cu aur, care seamănă cu aceștia. La acel moment, femeia nu știa că ideea avea să-i aducă milioane.

La început aceasta a realizat cinci astfel de brățări. Două dintre ele au fost vândute în Marea Britania. Publicul a fost cucerit de acestea.

Totodată, Simona Voican a oferit iși mai multe detalii vis-a-vis de modul de realizarea a acestora. Românca susține că a folosit rășina, pe care a acoperit-o cu un strat de cupru, iar covrigii care constituie brățara în sine, au fost suflați cu aur. Brățările sunt foarte importante pentru aceasta și asta pentru că au legătură cu tradiția loacală dar și cu cultura.

‘’M-am gândit că ar fi foarte ok să produc ceva care are legătură cu tradiţia locală, cultura. Avea sens, avea sens să vin în ţară, să prezint ceva care chiar are legătură cu România.

Am cumpărat la un moment dat o pungă de covrigi de Buzău şi, probabil, stând, mâncându-i, văzându-i, ideea s-a format organic. Reacţia a fost foarte bună. Am avut reacţie locală, de la oameni din UK sau de la oameni din Europa şi de la oameni din industrie şi mesajul a fost înţeles.

Până la urmă, cred că foarte mult dintre noi, ca şi copii, chiar am făcut inconştient treaba asta, punându-ne covrigi de Buzău pe mână. Deci, practic, a venit şi din ideea asta a jocului, a amintirii, a copilăriei”, a declarat aceasta.