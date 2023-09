Afacerea inedită cu care o româncă a dat lovitura în Spania. A angajat şi români, produsele se vând cu peste 100 de euro

Raluca Hăulică este o tânără româncă care a dorit să încerce să iasă din tipare peste hotare. Așa a pus bazele pentru Alura, un brand de încălţăminte din piele pentru femei, iar ambiția ei cea mai mare este să aducă o parte din producţie în România. Iată-i povestea.

Raluca Hăulică a studiat Filologia, dar după terminarea facultății a început să lucreze într-o corporaţie. Cu toate acestea, o nevoie personală a făcut-o să se îndrepte spre antreprenoriat: nevoia de a purta încălţăminte comodă, dar şi actuală, însă găsea foarte greu pe piaţă astfel de produse.

Așa se face că a decis să pornească o afacere de succes, Alura, un brand sub care iniţial comercializa încălţăminte produsă sub alte branduri şi recunoscută pentru comoditatea ei. În cele din urmă, însă, românca a început să își producă singură produsele, într-o fabrică din Alicante, Spania, în care lucrează şi angajaţi români.

„Proiectul a început în 2020 de la o problemă pe care am identificat-o cât timp am fost în corporaţii. De fiecare dată când voiam să port încălţăminte din piele, care să arate şi bine, aveam dureri groaznice pentru că era extrem de inconfortabilă.

Am identificat branduri locale şi internaţionale despre care ştiam că sunt confortabile şi am început să le comercializez şi să învăţ ce înseamnă un business. Când am simţit momentul oportun, am început să producem noi cu ajutorul fabricilor partenere”, a dezvăluit afacerista, conform zf.ro.