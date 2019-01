Mamele, puse la plată: ce condiții sunt pentru internarea cu copilul

În România, mamele care se internează alături de copiii lor bolnavi în spitale, trebuie să plătească o taxă. Această variază între 10 şi 50 de lei, depinde de spital. În schimbul banilor, mamele ar trebui să primească un pat şi mâncare. Care sunt condițiile de spitalizare.

Însă, lucrurile nu stau așa cum ar trebui. Mamele stau înghesuite alături de cei mici şi mănâncă ce primesc de acasă. Asociaţia „Mame pentru Mame” va sesiza Avocatul Copilului din cadrul instituţiei Avocatul Poporului asupra acestor taxe.

Taxa pentru mame de 25 lei pe zi

La Spitalul pentru Copii din Iași, taxa pentru mame este de 25 de lei pe zi. În schimbul acestor bani, mamele nu beneficiază de niciun serviciu, ba mai mult, toaletele nu au capac și nici hârte, ușa este stricata și nu se închide, însă aceste lucruri pare să nu deranjeze pe nimeni.

„Nu mi se pare corect. De 20 de ani plătesc taxe la stat, sunt corectă şi să plătesc spitalizarea. Condiţiile sunt sub orice critică. La baie nu e săpun, hârtie, colac la wc, miroase că la morgă, uşa este plină de mucegai, patul e la geam, geamul nu se închide, sunt nişte condiţii inumane. Vii la spital cu o boală şi pleci cu zece”, a declarat o mamă.

Prețul de 25 de lei pe zi a fost stabilit în urma unui calcul al meselor, al consumului mediu de curent electric, al consumului de detergent utilizat pentru folosirea aşternutului și al consumului de apă, potrivit lui Radu Terinte, manager spital.

„Taxa care le asigura cazarea şi trei mese la cantină spitalului. Sunt mame fără venituri, trăiesc multe din alocţia copiilor şi atunci această sumă li se pare prea mare. Din punctul meu de vedere nu cred că este o sumă mare având în vedere că le asigură cazare şi trei mese de o bună calitate în cantină spitalului”, a declarat Anton Păduraru Dana, medic șef secție pediatrie generală.

Taxa pentru mame de 10 lei pe zi

La Spitalul Judeţean din Târgu Jiu, taxa pentru mame este de 10 de lei pe zi. Gigel Capotă, manager Spitalul Judeţean Gorj spune această taxă fost o încercare legală de a găsi surse pentru cei care vor să ajute spitalul. Taxa este aprobată prin hotărârea Comitetului director. „Se aplică, dar vom renunța la ea că nu avem spaţiu şi nu putem să mai punem paturi în plus pentru aparţinătorii care vor să stea cu copiii de peste trei ani”, a mai spus Gigel Capotă.

„Am copilul de trei ani şi dacă nu am posibilitatea să plătesc ce fac, las copilul singur în spital? Aşa zice conducerea. Păi ce știe un copil de trei ani să facă singur? Că mă uit la al meu că are doi ani şi ce știe? Cum pot să îl las aici singur în pat şi eu să plec dacă nu am posibilitatea să plătesc? Deci nu, nu sunt de acord cu aşa ceva,” a declarat o mamă.

Taxa pentru mame de 20 lei pe zi

La Spitalul „Louis Ţurcanu” din Timişoara taxa este de 20 de lei. „Suma este denumită şi sună destul de exagerat condiţii hoteliere şi ele ar trebui să cuprindă de fapt un pat separat pentru mame şi asta e o treabă presupusă la nivel naţional şi, desigur, hrană acestor mame câtă vreme aleg să fie internate cu copiii lor, cum aţi spus foarte corect, după vârsta de trei ani. Suma în spitalul de copii din Timişoara e de 20 de lei pe zi,” a declarat Mihai Gafencu, medic pediatru.

„Tot timpul am stat, în permanenţă am stat cu ea. (Aţi avut un pat separat în care aţi dormit sau care e procedura acolo?) Nu, se stă cu copilaşul în pat. (V-a deranjat asta? Nu aţi dori să dormiți într-un alt pat noaptea? ) Da, fiecare părinte cred că doreşte, dar nu-şi părăseşte copilul,” a declarat o mamă.

Acestea sunt doar câteva spitale din România care au impus taxa pentru mame. Se practică și în București. Pe vremea când era Raed Arafat, ministru interimar la Sănătate a vrut să o elimine, însă nu s-a mai întâmplat nimic. Asociațiile de părinți spun însă că vor sesiza Avocatul Poporului.