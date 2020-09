Mama Oanei Roman a ajuns la spital. Ce s-a întâmplat cu Mioara

Ajunsă la 80 de ani, Mioara Roman se pare că iar ar fi avut nevoie de o vizită la medic. Oana Roman este cea care a făcut anunțul despre starea de sănătate a mamesi sale.

Mioara Roman, de ceva vreme locuiește împreună cu fiica sa, Oana, tcmai datorită problemelor de sănătate. Având nevoie de supraveghere permanentă, era de înțeles decizia de a locui alături de Oana și de nepoțica ei.

Mioara Roman, recent ar fi avut nevoie de un control medical, Oana fiind cea care a anunțat acest lucru, și cea care a dus-o la medic.

În urmă cu două zile, Oana, într-o postare pe rețelele de socializare anunța vizita mamei sale la medic. Mioara Roman trebuia să ajungă la un control,având în vedere ca are diferite afecțiuni pe care și le monitorizează constant.

S-ar părea că problemele depistate în 2019 ar fi revenit și de-asta a fost necesară vizita la doctor. Anul trecut Mioara Roman, în urma unor analize amănunțite, a aflat că avea o problemă la colecist. Problemele s-au complicat având în vedere că Mioara Roman suferă de diabt și este și insulino-dependentă.

”Are o problemă la colecist, care probabil că va trebui scos la un moment dat. Ea are un diabet, nu este insulino-dependentă. Ia pastile şi îl ţine cumva sub control, dar de la o anumită vârstă diabetul afectează diverse alte lucruri. Are şi mici probleme cu inima, adică câte puţin în mai multe locuri să spunem. I-au simplificat cumva tratamentul. Nu are nimic major, doar că sunt afecţiunile vârstei”, spunea Oana anul trecut.