Mama Monicăi Bîrlădeanu, superbă și la 71 de ani. A atras toate privirile la nunta fiicei sale. De la ea a moștenit vedeta frumusețea

Monica Bîrlădeanu a strălucit în ziua nunții sale cu Valeriu Gheorghiță, dar puțini știu de la cine a moștenit actrița trăsăturile fizice. Mama ei se laudă cu o frumusețe naturală care o face să se remarce și la peste 70 de ani. Cum a arătat soacra mică la nunta din weekend.

Monica Bîrlădeanu a îmbrăcat în weekend rochia de mireasă, la 45 de ani, și a avut alături cei mai importanți oameni din viața ei. De la nuntă nu puteau lipsi tocmai mama și fratele vedetei. La 71 de ani, doamna Minodora, mama Monicăi, se laudă cu trăsături foarte frumoase, pe care le-a moștenit și fiica ei.

Pentru ziua cea mare, soacra a ales o rochie elegantă, de culoare verde închis. A asortat o coafură lejeră, un machiaj de seară și bijuterii cu perle. Vezi imagini emoționante cu cele două, în galeria foto! Monica Bîrlădeanu a avut-o alături doar pe mama sa în ziua nunții, pentru că tatăl ei nu mai este în viață. Actrița a vorbit, la un moment dat, despre pierderea tragică a părintelui său. A rămas fără el când era în ultimul an de liceu, iar pierderea a marcat-o profund.

Actrița a mai fost logodită în trecut, dar nu a îmbrăcat rochia de mireasă până la 45 de ani. Pe 5 octombrie, s-a căsătorit cu Valeriu Gheorghiță, cu care formează un cuplu de aproximativ doi ani, iar petrecerea a fost una deosebită. Cei doi miri s-au distrat până dimineața alături de invitații lor și totul a fost exact așa cum au visat, după cum a declarat ulterior Monica Bîrlădeanu.

”Dragii noștri, pe (foarte scurt) cam așa a fost la nuntă noastră. Am dansat mai mult decât am făcut-o toată viață mea, dar cea mai frumoasă parte a fost să mă întâlnesc pe ringul de dans cu oameni care trăiau cu bucurie momentul nostru. Un cvartet de coarde întâmpina oaspeții, apoi ne-a cântat Maria Buză care e efectiv o legendă – de-o suplețe artistică și un talent de neegalat. Am cântat cu toții pe Direcția 5 și-am dansat pe multe din piesele cu care am crescut. Decorul a fost absolut fabulos, iar Roxana Onaca și Aprilia Ivănescu merită toate aplauzele pentru cele 9 luni de lucru la proiectul nostru. Vă îmbrățișăm cu toată inima!”, a transmis actrița, alături de o filmare de la nuntă.

”O nuntă așa cum am visat amândoi: la palat, într-o rochie de vis (două, de fapt) într-un decor superb, în arome perfecte, cu oaspeți aleși. Am trăit frumos seara trecută cu toții și abia aștept să împărtășesc cu voi mâine câteva dintre momentele fabuloase ale serii, așa cum le-am trăit noi. Mulțumim tuturor oaspeților noștri pentru dragoste și bucuria de-a ne fi fost alături în unul din cele mai importante momente ale familiei noastre. Love, M&V”, a mai scris Monica Bîrlădeanu, pe Instagram.