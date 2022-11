Mama lui Theo Rose a dezvăluit ce va avea artista: fetiţă sau băieţel? E fericire mare în familia cântăreţei: „A fost asumată din prima”

Vestea că Theo Rose este însărcinată cu iubitul ei, Anghel Damian, a luat cu asalt showbizul monden din România, având în vedere faptul că cei doi amorezi formează un cuplu de doar câteva luni. Mama juratei de la Vocea României a vorbit despre sexul bebelușului la televizor. Ce bănuiește că va avea mezina sa.

Fericire mare în familia lui Theo Rose, după ce Cancan.ro a dezvăluit faptul că celebra artistă ar fi însărcinată cu regizorul Anghel Damian. Deși cei doi sunt împreună de numai patru luni, iubirea a demonstrat că este mai presus de orice, iar relația lor pare a fi mai solidă decât niciodată.

Părinții lui Theo Rose sunt extrem de încântați de faptul că vor deveni bunici în vara anului viitor. Drept pentru care, mama artistei, Nina, a dat primele declarații din postura de viitoare bunică, vorbind despre planurile pe care soțul ei le are cu viitorul său nepot.

Deși sarcina lui Theo Rose este abia la început, nefiind suficient de avansată încât să afle, momentan, sexul copilului, mama artistei susține că tatăl actriței din serialul Clanul și-ar fi făcut deja planuri.

Tatăl lui Theo Rose visează la ziua în care-și va duce nepotul la fotbal, afirmație ce i-a făcut pe internauți să creadă că vedeta și Anghel Damian ar putea avea un băiețel.

„Vă dați seama că are și planuri, îl duce la fotbal! Ne-a anunțat de puțin timp, de o săptămână, două. Au venit în vizită. Chiar nu eram acasă și când am auzit că e rost de o veste bună am făcut stânga împrejur. Ne-am bucurat.

Avem o familie mai mare și ne-am bucurat cu toții. Theo a fost asumată din prima. A spus că dacă pică, asta e, nu e problemă. Ea iubește foarte mult copiii, a și botezat câțiva copilași.

Nu știu dacă se așteptau, astea sunt problemele lor, nu ne băgăm noi, dar sunt foarte fericiți”, a completat mama lui Theo Rose, pentru sursa citată.