Mama lui Mihai Mitoșeru e îngrozită de prețurile la mâncare: ‘M-am și speriat când am văzut bonul’ EXCLUSIV

Și marii noștri actori de comedie, care au strălucit, cândva, în lumina reflectoarelor, se confruntă cu probleme financiare, calculându-și fiecare bănuț, ca să le ajungă, de la o pensie la alta, până la următoarea lună. Camelia Mitoșeru (73 de ani), fostă stea a Teatrului de revistă ”Constantin Tănase”, artistă din generația Stelei Popescu, face dezvăluiri cutremurătoare, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Camelia Mitoșeru, mama vedetei Kanal D, Mihai Mitoșeru, este îngrozită de marile scumpiri la alimente.

Vezi aici despre: Dezvăluiri despre drama fiului său. Ce a pățit Mihai după ce mama lui s-a operat

De altfel, actrița a și intrat în panică, în momentul în care a văzut bonul, la casă, pentru cele câteva produse, pe care le lua, de ani de zile. Ea le-a cerut lămuriri angajaților magazinului respectiv, în speranța că este o greșeală de calcul:

Vă spun sincer că m-am speriat, am plecat de acolo îngrozită!”, povestește Camelia Mitoșeru, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

M-am și speriat când am văzut bonul, am crezut că e o eroare de calcul. Nu se poate, mi-am zis, și m-am întors la casă. Fata de acolo mi-a spus: ”Păi, da, doamna Mitoșeru, la ce prețuri sunt acum, nu vedeți?”.

”Prima dată, după ce s-au mărit prețurile la absolut tot, pe ce dădeam înainte cam 100 și ceva de lei, acum am dat, pe un coș, nu plin, evident, vreo 300 de lei și ceva, deci, mai mult de dublu.

Camelia Mitoșeru, actrița din generația Stelei Popescu, și care a făcut duet cu Puiu Călinescu, susține că nu trăiește din pensia de la stat, care e mult prea mică, pentru nevoile sale, ea beneficiind și de un alt ajutor financiar, după ani și ani de teatru și film:

”Eu am plătit două pensii, la stat și o alta la Uniunea Compozitorilor, deci am pensia de la stat, plus 50 % de la Uniunea Compozitorilor.

Dacă nu aveam și acești bani, acest ajutor, acum eram mână întinsă, eram muritoare de foame, nu vreau să mă gândesc cum era. Nu voiam să cad pe capul fiului meu, Mihai, aleargă și el, vai, de sufletul lui, muncește enorm!

Vreau să muncească pentru el, nu pentru mine!”, ni s-a mai confesat Camelia Mitoșeru, în exclusivitate pentru Playtech Știri.