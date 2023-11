Jean Paler nu crede în majorarea pensiilor. Ce test dur le propune politicienilor. Câți bani primește, după ce a construit Transfăgărășanul? EXCLUSIV

Vestea că sunt mari șanse să se majoreze pensiile românilor nu l-a bucurat însă și pe Jean Paler (70 de ani), care susține, în exclusivitate pentru Playtech Știri, că nu mai are încredere în promisiunile deșarte ale guvernanților. Mai mult, actorul le propune acestora un test dur: ”I-aș invita să trăiască, măcar o lună, din pensia mea de 1.500 de lei. După o săptămână, vor avea frigiderul gol!”.

Jean Paler, artistul care în urmă cu două săptămâni a mai suferit o operație la inimă, la Spitalul Fundeni, trăiește în acest moment doar din pensia sa, de 1.500 de lei lunar.

Dacă nu ar fi cei doi copii ai săi, care îl ajută enorm, Jean Paler nu știe cum ar fi supraviețuit din acești bani. Nemulțumit de situația în care se află, actorul le transmite un mesaj dur politicienilor români, prin intermediul Playtech Știri:

”Nu cred că îmi vor majora pensia, în ultima vreme nu am primit niciun leu în plus, par promisiuni deșarte. Nici măcar nu mă sună să mă întrebe: ”Nu doriți să vă mărim pensia?”. Le-aș propune politicienilor români să trăiască, măcar o lună, din acești bani, din pensia mea de 1.500 de lei, din care trebuie să achite facturile și medicamentele, plus mâncarea. Vă garantez eu, că, după o săptămână, ar avea frigiderul gol. Cu siguranță, ar fugi din țară!

Dacă nu calculezi acești bani matematic și nu strângi cureaua, până la ultima gaură, în două săptămâni nu mai ai nimic, trebuie să ceri de mâncare pe la vecini sau să mănânci la cantina săracilor. Aici, în Sinaia, sunt prețuri foarte mari. Un mic, de pildă, costă 7 lei, poate ajunge și la 14 lei, iar dacă mai pui muștarul, pâinea și berea plătești 1.000 de lei, din banii de medicamente. Dureros”, ne-a declarat Jean Paler, exclusiv pentru Playtech Știri.