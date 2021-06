Camelia Mitoșeru, dezvăluiri despre drama fiului său. Ce a pățit Mihai după ce mama lui s-a operat

Camelia Mitoșeru a trecut prin clipe dificile, după ce a aflat că are o tumora. A fost internată și operată, iar medicii i-au salvat viața. Din nefericire, după intervenția pe care a suferit-o, Mihai Mitoșeru s-a îmbolnăvit de covid-19.

Prezentatorul tv a trebuit să rămână acasă în izolare și nu a putut să aibă grijă de mama lui după încercarea grea la care a fost supusă. Cu simptome destul de grav și vizibil slăbit, Mitoșeru și-a anunțat prietenii virtuali că a luat virusul și că trebuie să stea acasă și să urmeze tratamentul.

El a suferit enorm din cauza faptului că nu a putut să aibă grijă de mama lui după operație. A decis să nu o pună în pericol, așa că a vizitat-o abia după cele două săptămâni în care a stat în carantină și și-a luat toate măsurile de precauție.

Acum, Camelia Mitoșeru se simte bine și a trecut peste perioada dificilă. Ea a fost invitată la Teo Show, acolo unde a vorbit despre felul în care fiul ei a primit vestea că este bolnavă, dar și despre cum a evoluat boala ei.

„E foarte sensibil Mihai, nu credeam că va avea aceste stări de disperare. A suferit enorm… Eu sunt repezită, m-am dus în bucătărie, am căzut foarte rău şi m-am învineţit tare. M-am speriat şi m-am dus la doctor, aşa a început tot. Mengionul a fost mare, nu am avut simptome, absolut nimic.

Când am aflat de tumora nu îmi venea să cred, mi-a fost greu, dar nu m-am speriat deloc. Am hotărât să mă operez, 8 ore a ţinut intervenţia. Când mi-au tăiat părul nu am simţit nimic, nu mi-a părut rău, creşte la loc, nu-i problema”, a povestit Camelia Mitoşeru, la Teo Show.