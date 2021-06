Mama lui Culiță Sterp, șocată să își vadă fiul după Survivor 2021. Ce i-a putut spune e dureros

Mama lui Culiță Sterp a rămas fără cuvinte atunci când l-a văzut. Fostul concurent Survivor România a ajuns acasă, în sânul familiei. Ce a spus aceasta când l-a revăzut după aproape 6 luni de când a părăsit țara?

Mama lui Culiță Sterp, șocată la revederea cu manelistul. Ce i-a spus acestuia?

Culiță Sterp a ajuns ieri în România, iar momentul a fost surprins de camerele de luat vederi. Cunoscutul manelist a mărturisit că nu mai rezista din cauza dorului de familie, dar mai ales suferea pentru că nu putea să fie alături de soția sa însărcinată. Iată că fanii îl pot vedea din nou pe manelist cu zâmbetul pe buze, pentru că a ajuns în sânul familiei.

Mama Geta este un personaj tăios, o femeie directă și puternică ce a fost nevoită să-și asume singură creșterea a patru copii. Nimeni nu se aștepta ca ea să înceapă să plângă în hohote chiar și la revederea cu fiul plecat, dar iată că emoțiile au cupris-o și pe aceasta.

Femeia a mărturisit că este șocată de felul în care arată, spunând că abia îl recunoaște pentru că a slăbit considerabil în cele peste cinci luni petrecute în Republica Dominicană. După ce l-a cuprins pe manelist, mama lui Culiță a început să îl observe minuțios și să-i sublinieze schimbările. De asemenea, a ținut să-l mângâie în locurile unde vedeta era julită din cauza traseelor.

Culiță: Primul meu gând a fost acasă și uite că Dumnezeu m-a ajutat. Am emoții. Lasă că pe Daniela o întâlnesc acasă. E ca și cum aș fi ieșit din închisoare.

Mama Geta: Zici că ai fost sechestrat. Nu îl mai recunosc. A slăbit mult.

Culiță: Nu m-am cântărit, sunt curios cât am slăbit. A fost experiența vieții mele, e o chestie pe care o faci o singură dată în viață. Am învățat că trebuie să apreciez mai mult familia și mâncarea. Mă gândeam că o să am emoții, dar nu mă așteptam să mă apuce plânsul.

Mama Geta: Vai de mine!

„Vreau să se găsească o soluție să ajung acasă”

Mama sa a declarat că își dorea ca el să rămână în competiție și să vină cu marele trofeu acasă, dar iată că la revedere inima i s-a înmuiat și a declarat că nu a mai trecut niciodată prin aceste stări. Ea nu a mai stat atât de departe de copiii ei, iar cel mai mult timp în care vreunul dintre ei a fost plecat a fost de o săptămână, astfel că cele peste cinci luni au fost un calvar.