Culiță Sterp, dezvăluire uluitoare după descalificarea de la Survivor 2021. Ce minune a trăit, de fapt

Culiță Sterp este în drum spre România, iar de la părăsirea camerelor de filmat și-a reluat activitatea pe rețelele de socializare. Ce dezvăluire a făcut manelistul după descalificarea de la Survivor? Vedeta susține că a trăit o minune.

Celebrul manelist este în drum spre casă, după ce soarta a decis ca aventura lui în Republica Dominicană să se încheie aici. Acesta se declară mulțumit de ceea ce a reușit să experimenteze acolo și de lecțiile de viață care îl vor însoți toată viața.

Cântărețul a mărturisit în ultimele zile aflate în show-ul sportiv că se simte epuizat din toate punctele de vedere și că își dorește nespus de mult să fie alături de iubita sa în cel mai important moment din viața lor.

Cei doi urmează să devină părinți pentru prima oară în viitorul foarte apropiat, iar vedeta se grăbește să ajungă acasă să o strângă în brațe. Solistul s-a plâns de nenumărate ori că durerea cea mai mare a fost distanța dintre el și familie, dar mai ales de iubita sa pe care voia să o sprijine în perioada delicată de care are parte.

Cei mai mulți dintre telespectatori și concurenții rămași în emisiune nu l-au judecat pentru decizia luată și l-au sprijinit să plece cu inima împăcată. Războinicii și Faimoșii au văzut faptul că el se simțea pe zi ce trece din ce în ce mai rău, iar starea de vinovăție că nu este în țară nu-l mai lăsa nici să se odihnească.

„După aproape jumate de an de stat în junglă , luptându-mă cu inamicii nr 1 (foamea si dorul de casă) , chiar daca am plecat cu o fisură de menisc la picior si un început de hernie de disc la spate de pe trasee și cu vreo 10 kg în minus, pot spune că Survivor a fost experiența vieții mele, și că am învățat multe aici! Când ești departe de tehnologie , de familie , de civilizatie, realizezi lucruri pe care acasă nu le vezi, pt ca ți se par normale!

Prețuiți tot ce aveți acasă ! Familia , mâncarea , tot ce v-a dat Dumnezeu! Îmi cer scuze daca am dezamăgit pe cineva cu plecarea mea dar după cum v-am mai spus , pt mine familia este cea mai importantă si după celelalte lucruri (banii, faima, cariera, etc)! Pe mine mă așteaptă premiul cel mare acasă ! ❤️Astăzi e ultima mea zi aici , ne vedem acasă! Vă iubesc 😘”

Culiță Sterp (Sursa: instagram.com)