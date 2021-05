‘Câștigătorul Survivor România’. Culiță Sterp va plânge după acest mesaj

Culiță Sterp se va gândi multă vreme la acest lucru. Decizia sa de a pleca a reușit să-i dezamăgească pe mulți. Un fost concurent a făcut câteva mărturii surprinzătoare pentru fanii Survivor România 2021.

Un fost concurent de la Survivor România 2021 vine cu un mesaj emoționant despre Culiță Sterp. Concret, Cucu a venit cu câteva mărturii neașteptate despre cel pe care îl vedea în rolul de câștigător al competiției din Republica Dominicană.

Băiatul de la Noaptea Târziu a ajuns în România și la aeroport a fost întâmpinat de apropiați și de mai mulți susținători. Acesta a postat un mesaj plin de laude la adresa fostului său coechipier.

Puțini au crezut că între cei doi se va crea o asemenea legătură, iar majoritatea fanilor acestora se bucură pentru relația de prietenie pe care au format-o departe de meleaguri și care cu siguranță va trece testul timpului.

Artistul se bucură pentru decizia manelistului de a reveni acasă pentru a fi alături de iubita sa în cel mai important eveniment din viața lor: „Ma bucur pentru tine Tata Culi!!🤍🙌 haide acasaaa!!🙏🙏🙏

🤍 sunt cel mai fericit ca te-am cunoscut in contextul @survivorromania.oficial pentru ca aici am putut sa gasesc cei mai sinceri oameni, cei mai goi, fara perdea!! Aici am putut sa observ ca esti un OM minunat!!

Dintre toti colegii mei, tu ai sufletul CEL MAI MARE!! Daca ramaneai pana la final, tu erai CASTIGATORUL SURVIVOR ROMANIA 2021!! Tu esti SEFU’ la SURVIVOR!!❤️❤️ FORZAAA CULITAAA!!”

Cucu a venit mai târziu în show-ul moderat de Daniel Pavel și nu a reușit să stea decât o lună. Cu toate astea, tânărul susține că a fost experiența vieții sale și că a cules învățăminte importante pentru viitor. De asemenea, artistul a subliniat că cele patru săptămâni s-au simțit în realitate ca cinci luni. Cel din urmă s-a bucurat pentru ceea ce a reușit să facă în lupta pentru supraviețuire.

„Desi am stat doar 1 luna in competitie, pentru noi timpul a trecut foaarte greu, am senzatia ca am stat acolo 5 luni!! Aici sunt cateva momente CASTIGATOARE pentru mine, momente pe care nu o sa le uit NICIODATA! Momente in care am luptat pentru SUPRAVIETUIRE, literalmente!! Va multumesc din suflet pentru toata sustinerea voastra, desi a trecut fix o saptamana de cand nu mai sunt in competitie, inca nu am putut sa vad toate mesajele”

Cucu, fost Faimos