Se anunță cumva încă o sarcină în familia Matache? Mama Deliei a scăpat porumbelul: ”S-ar putea să se fi răzgândit”. Vedeți toată povestea mesajului curios, în articolul de mai jos.

Delia Matache, dezvăluiri despre Delia Matache, care a anunțat inițial că nu vrea copii. ”S-ar putea să se fi răzgîndit”

Sarcină în familia Matache? Mama Deliei Matache a scăpat porumbelul și a spus că ”S-ar putea să se fi răzgândit”. Sora Deliei urmează să devină mamă pentru a treia oară, este întrebarea pe care și-a pune toată lumea. Gina Matache a făcut o serie de dezvăluiri inedite.

Ce a răspuns mama Deliei Matache atunci când a fost întrebată dacă cealaltă fiică a ei, Oana, vrea să își mai mărească familia.

Gina Matache, implicată 100% în viața fiicelor ei

Gina Matache este printre cele mai iubite inteprete de muzică populară de la noi din țară. Artista se laudă cu o familie minunată, cunoscându-se faptul cât de mult este implicată în viața fiicelor sale, a Deliei și a Oanei, ori de câte ori acestea au nevoie.

Astfel, cântăreața a mărturisit că a trecut prin niște momente de coșmar după ce a fost operată de urgență în luna noiembrie a anului trecut, chiar dacă intervenția a fost una ușoară.

Oana Matache s-a mutat în casă nouă

Totul s-a terminat cu bine, iar vedeta este acum cu zâmbetul pe buze. Are aceeași atitudine pozitivă, atitudine care îi molipsește pe toți din jurul ei.

După ce a atins acest sensibil, Gina Matache a șinut să dezvăluie că una dintre fiicele ei, mai exact Oana, s-a mutat într-o locuință nouă. Astfel, Gina Matache a declarat că încă nu a ajuns să vadă casa fetei sale, dar este nerăbdătoare să ajungă la ea.

Gina Matache nu știe une s-a mutat Oana

”Cadou de casă nouă nu am apucat să iau că nu știu adresa. Nu am mers încă la noua casă a Oanei. S-a mutat definitiv de vreo trei zile. Astăzi aveam prorgramat să mă văd cu niște băieți să văd ce mai fac de aici încolo, dar am anulat și am zis că e mai bine să văd minunea de apartament”, a spus Gina Matache, potrivit spynews.ro.

Gina Matache a șinut-o langa cu dezvăluirile spunând cât de mult își iubește nepoții și cîte dulciuri le cumpără. A spus chiar că a ajuns la ”conflicte” cu fiica Oanei, deorece aceasta vrea să meargă tot timpul la cumpărături.

Gina Matache, mulțumită cu nepoții pe care îi are

Gina Matache a mai mărturisit că deocamdată se mulțumește cu nepoții pe care îi are, spunând că nu știe dacă Delia s-a răzgândit în privința copiilor.

”Niciun apartament nu e prea mare pentru Jessie și Bubu. Sper să nu mai vină un bebe pe lume. Nu mi-a zis nimic. Îmi ajung ăștia. Să îi văd pe aștia mari. Din câte știu, nu prea își mai doresc, dar s-ar putea să se fi răzgândit între timp”, a mai spus cântăreața.