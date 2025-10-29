Majda Aboulumosha trăiește viața pe repede înainte: „Eu sunt într-o cursă continuă”. EXCLUSIV

Majda Aboulumosha este Guapa în „Cursa”, primul film românesc disponibil în format 4DX în cinematografe. Dincolo de rol, actrița ne-a dezvăluit că în viața sa este mereu pe fugă, dintr-un loc în altul. Nu se plânge însă; din contră, recunoaște că îi place așa.

Majda Aboulumosha recunoaște că nu poate sta pe loc

Recent, s-a lansat în cinematografe filmul „Cursa”, primul 4DX din România. Pelicula a avut un buget uriaș, iar la filmări au fost distruse mai multe mașini de lux. Distribuția a fost, de asemenea, una de excepție.

Printre actorii care au dat viață poveștii captivante se numără și Majda Aboulumosha. Actrița o interpretează pe Guapa, una dintre piloți, pasionată de aventură și viteză. La prima vedere, par că nu au nimic în comun, însă adevărul este cu totul altul.

De fapt, vedetei nu i-a fost deloc greu să intre în pielea personajului, deoarece, spune ea, viața ei în sine este o adevărată cursă. În fiecare zi își împarte timpul între diferite activități, conduce dintr-un loc în altul și nu se vede trăind într-un alt ritm.

„Eu sunt într-o cursă continuă, cred că de-aia am și acceptat să apar în film și să fiu unul dintre piloți. Mai exact, Guapa este caracterul meu. Tot timpul prietenii mă sună și îmi spun: ‘Ok, gata, pe cine duci, pe cine iei?’, că tot timpul alerg. Tot timpul sunt în mașină, tot timpul trebuie să fac câte ceva. Dar cred că doar cu ritmul ăsta mă identific. Nu pot să stau. Deși par o fire foarte calmă. Toată lumea îmi spune ‘finuță’, sunt, dar când vine vorba de drumuri, eu sunt cea care conduce tot timpul. Nu mi-a fost greu să intru (n.r în pielea personajului), că, în primul rând, am avut și cascadori. Tot ce o să vezi în film, în momentul în care se rog că se rotogolește și așa mai departe, nu eu fac lucrurile acelea”, ne-a dezvăluit Majda Aboulumosha.

Actrița, o șoferiță prudentă: „Oamenii să nu gonească pe străzi”

Chiar dacă a avut ocazia să se urce la volanul unei mașini de curse, iar viteza și adrenalina i-au fost pe plac, Majda trage și un semnal de alarmă: sfătuiește șoferii să conducă cu grijă, să respecte regulile de circulație și să nu încerce pe străzi ceea ce văd în film.

„Am încercat, dar, menționez, doar în momentul în care ești pe o pistă specială, organizat, dar nu încurajez absolut. Eu sunt un șofer prudent, conduc. De asta și vreau, în momentul în care oamenii vor veni la film și vor pleca să nu se creadă unul dintre personaje să gonească pe străzi. Este foarte importantă viteza”, a subliniat Majda.

Nu doar pasiunea o leagă de Guapa, ci și determinarea. În rolurile sale, dar și în viață, Majda Aboulumosha este o femeie puternică, dar, spune ea, acest temperament s-a format în timp, pe măsură ce s-a lovit și de obstacole.