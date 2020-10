Maia Morgenstern rupe tăcerea! Ce a făcut DSP, de fapt, când s-a depistat un caz de covid-19 la teatru

Maia Morgenstern se declară a fi dezamăgită de decizia de a se închide teatrele din cauza numărului crescut de coronavirus. Astfel, celebra actriță a postat pe Facebook un masaj în care detaliază eforturile făcute până acum ca să păstreze siguranța în respectivele instituții, eforturi care nu au fost minore și care au secat-o de energie.

Maia Morgenstern rupe tăcerea!

Chiar și așa, strădaniile au fost zadarnice, iar decizia de a închide teatrele a tras după sine multă energie irosită. De asemenea, artista mai menționează că a făcut și numeroase teste.

Maia Morgenstern, dezamăgită de închiderea teatretor

„Dublă măsură. M-am testat de zece ori. Am luat și iau toate măsurile de prevedere și prevenție. Am „intervenit” cu toată bună-credința și toată determinarea pentru colegii mei. Cei care au dorit să se testeze și să beneficieze de gratuitate. Și am mulțumit de fiecare dată pentru asta.

Nu mi s-a părut nici greu, nici umilitor să mă rog, să explic necesitatea sau dificultățile oamenilor în efectuarea testelor. Am înghițit ironii și țâfne, atunci când am atras atenția în legătură cu respectarea regulilor privind măsurile de protecție. Am vrut să lucrez, am pledat în orice condiții, în orice circumstanțe, în fața oricui pentru continuitatea activității. Fie că vorbim de studiu individual, de munca actorului cu sine însuși…”, a scris ea, pe contul de socializare, în încercarea de a-și prezenta implicarea în încercarea de a menține siguranța la locul de muncă.

„Am… am…Am avut un caz de covid în teatru, am întrat în izolare, am așteptat (degeaba) ancheta DSP, am amânat o premieră…Am încercat să-mi păstrez calmul, am căutat să-l înțeleg pe fiecare. Și fiecare are sensibilitatea sa, concepțiile, crezul său. Am căutat soluții ca să lucrez, să muncim, să ne câștigăm onest, cinstit, salariul. Pâinea.

Dar dubla măsură… vezi?!? Când te declari public un vajnic apărător al principiilor…Doar că în cazul galelor, festivalurilor, evenimentelor, fotografiilor de grup …mai știu eu ce, se evaporă ca prin minune orice principiu și precauție!!!„Ei, hai și tu acuma, mi se spune, că suntem între noi. Fă și tu o excepție. Prea ești rigidă.”

Excepția, numai de data asta, și este pentru o cauză nobilă… au devenit regulă generală. Și iată unde suntem. Testele au fost dureroase. Dar și glumitele „nevinovate” pe tema asta m-au durut în egală măsură. Și totul degeaba.

P.S. Pentru a nu se înțelege greșit: NEGATIV”, scrie Maia Morgenstern pe contul de socializare, de altfel, nefiind prima dată când își exprimă nemulțumirea.