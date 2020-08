Maia Morgenstern, amendată în trafic. Gestul polițistului care a scos-o din minți

Maia Morgenstern a fost amendată, duminică seară, de către un agent de la Poliţia Rutieră. Actriţa s-a arătat de-a dreptul “mânioasă” de modul în care s-au petrecut lucrurile. Explicaţiile date de aceasta pe Facebook au atras atenţia fanilor.

Maia Morgenstern se afla, duminică seară, la volanul maşinii sale, când a fost oprită pe Calea Victoriei de către un poliţist. După ce a fost trasă pe dreapta, actriţa şi-a pus masca şi a început să explice situaţia agentului de la Rutieră. Ce s-a întâmplat mai departe povesteşte chiar actriţa pe contul său de Facebook.

„Sunt mânioasă. După spectacol m-am dus acasă, cu mașina. Puțin după ora 22. Victoriei colț cu Elisabeta. Conduceam prudent, pentru că obosită, pentru că în seara caldă de vară erau mulți pietoni la plimbare. M-a oprit o mașină de poliție. Am oprit, am pus masca de protecţie, am deschis geamul. Agentul s-a apropiat. Fără mască. „Actele!” Am prezentat actele imediat și fără să întreb nimic.

Nu mă știam vinovată cu nimic, nu aveam chef de discuții cu un necunoscut care nu poartă mască. M-a întrebat „De ce ați așteptat la semafor? Era deja verde. Ați ezitat să porniți.” Am explicat că în drum era o femeie cu un bebeluș în brațe, cu un cărucior, cu… se codea: să treacă mai departe, să se oprească, să se întoarcă”, a scris aceasta.