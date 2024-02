Magicianul Robert Tudor, aproape să fie jefuit în Madrid. A prins totul pe cameră VIDEO

Robert Tudor a avut parte de o experiență extrem de neplăcută. În timp ce se afla în Madrid, celebrul magician a fost la un pas de a fi jefuit. Tot momentul a fost filmat și urcat imediat pe rețelele de socializare. Cum a observat vedeta ce se întâmplă.

Magicianul Robert Tudor a avut parte de un incident extrem de neplăcut, în timp ce se afla în vacanță cu familia. Acesra se afla într-un magazin din Madrid, în timp ce un bărbat a încercat să îl jefuiască. Surprinzător, acesta era tot român.

Vedeta a simțit atunci când hoțul i-a băgat mâna în buzunar și, spre norocul lui, a reușit chiar și să îl prindă pe acesta în filmare. I se vede fața perfect, motiv pentru care Robert Tudor a publicat imaginile pe rețelele de socializare, în speranța că cineva îl va ajuta să îl identifice pe bărbat.

„Uitați ce mi s-a întâmplat cu băiatul ăsta. Băi, stai așa! Mi-a băgat mâna în buzunar, aici, în Real Madrid, uitați-l, hoțul! Mi-a băgat mâna în buzunar, mă! În magazin, la Real Madrid, un român mi-a băgat mâna, am simțit”, spune magicianul Robert Tudor într-un clip postat pe TikTok.

Magicianul povestește că acesta nu a reușit să îi fure nimic, dar gestul în sine a fost unul extrem de neplăcut, pe care nu vrea să îl treacă deloc cu vederea. În plus, copilul său a avut parte de un șoc din cauza celor întâmplate, încă un motiv pentru care vedeta vrea să îl determine pe bărbat să renunțe la astfel de obiceiuri.

Când a văzut că este filmat, hoțul a fugit imediat și nu a stat la discuții. Magicianul speră că va reuși să îl identifice și a apelat la ajutorul oamenilor din mediul online, care au făcut, printre altele, și haz de necaz pe seama acestei situații.

Magicianul Robert Tudor, cunoscut pentru zâmbetul său contagios și trucurile pline de umor, dezvăluie o latură mai puțin cunoscută a vieții sale într-un interviu recent. În vârstă de 38 de ani, Tudor a mărturisit într-un episod al podcastului „Acasă la Măruță” că se confruntă cu o adevărată dramă personală.

Deși este mereu plin de viață și are o energie extremă, se pare că viața lui nu este una tocmai roz și suferința nu l-a ocolit. Magicianul a împărtășit că nu aude cu urechea stângă și că a fost născut cu gura strâmbă, aspecte care își au rădăcinile într-o situație dificilă din timpul nașterii sale.

Conform relatării lui Robert, mama sa nu și-a dorit copilul și a încercat diverse metode de avort în momentul în care a aflat că este însărcinată. Cu toate acestea, aceste încercări nereușite au condus la nașterea lui Robert Tudor, care a venit pe lume cu mai multe probleme de sănătate.

Că sunt în viață acum, că stau de vorbă de cu tine… e un miracol că sunt eu aici. A încercat prin diferite metode. Bine, așa se făcea atunci și eu n-am cum s-o condamn pe mama.

”Mama nu m-a vrut. Nu m-a dorit mama și eu de aia am gura strâmbă. Bunica îmi povestea că voia să mă dea. Cică a fost o întâmplare că eu am ieșit.

Magicianul consideră că supraviețuirea sa reprezintă un adevărat miracol și este recunoscător pentru fiecare zi pe care o trăiește. Cu toate provocările personale, Tudor continuă să aducă bucurie și amuzament publicului său, dovedind că puterea de a depăși obstacolele poate aduce inspirație și speranță altora.

În ciua celor întâmplate, magicianul spune că și-a iertat mama și are o relație foarte bună cu aceasta. A aflat adevărul când a crescut și a înțeles că femeia a apelat la astfel de metode din cauza situației financiare și a temerilor că nu se putea descurca, motiv pentru care nu îi poartă acesteia ură și a reușit să depășească momentul.

„Cu mama, da, am o relație bună, n-am treabă. Tot timpul am avut, de mic. Dacă mama ta te-a făcut, ți-a dat viață, ce treabă are? Sunt lucruri în viață, care ți se întâmplă și peste care treci, că erai constrâns de anumite chestii atunci, în perioada aia”, a spus magicianul pentru Cancan.