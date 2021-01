Conflict între magicieni. Robert Tudor, atacat la Măruță: ‘E ieftin’

Conflict între cei mai vizuali magicieni din România! Robert Tudor, prieten bun cu moderatorul emisiunii „La Măruță”, a fost criticat extrem de aspru în direct în show-ul amicului său.

Cei mai cunoscuți magicieni din România se pare că nu se au deloc la inimă. Deși domeniul în care activează e unul mai restrâns, unde fanii s-au putea gândi la mai multe alianțe benefice, unul nu are o părere bună despre celălalt.

Ambii au devenit iubiți de publiul de la noi cu ajutorul înscrierii la diverse show-uri de talente. Întrebat de Cătălin Măruță care e părerea lui Marius Drăguș despre Robert Tudor, bărbatul a răspuns că: „Vorbește foarte tare, se grăbește și e ieftin”.

Cuvintele aruncate către prietenul moderatorului au fost uimitoare, mai ales că la provocarea iute din cadrul emisiunii acesta ar fi avut posibilitatea să tacă, dar să mănânce picant, mai cu seamă știind de amiciția dintre ei.

Marius Drăguș organizează deja de ani buni cursuri de teatru și magie cu elevi, iar peste tot în România e cunoscut sub numele de MAGITOT. Numele provine chiar de la unul din discipolii săi. Acesta a fost unul din cei mai puternici concurenți de la „Românii au Talent”, cel mai iubit show de talente de la noi.

„În urmă cu câțiva ani, împreună cu cinci colegi de facultate, am format o trupă de improvizație. Am făcut asta din plăcerea jocului și datorită faptului că aveam nevoie de libertatea de expresie pe care ți-o oferă. Dacă cineva mă întreabă cu ce mă ocup, îi spun să caute MAGITOT pe internet, pentru a-și face o idee”, a spus acesta.

„Îmi place să mă plimb cu motocicleta, să văd filme, să citesc, să merg la pescuit. Nimic special. Am un balcon plin cu flori, îmi place să-mi beau cafeaua acolo. Cel mai greu moment a fost în preselecții, când nu știam dacă voi fi pe placul juriului. După prima glumă, totul a venit de la sine. Reacțiile sălii și ale juriului au fost WOW la toate cele trei reprezentații. Îmi ziceam că le pot arăta și un deget și ei vor râde. Îmi place enorm ce fac și cred că au văzut și ei asta. Fac magie din 2004 și niciodată nu mi-am făcut planuri… totul a venit de la sine… Așa că ce urmează e o surpriză și pentru mine. Dar mai mult ca sigur în toamnă voi face un turneu prin țară. Am un spectacol de magie pentru copii la Teatrul ACT, se numește ACTul magic, unul pentru adulți la The FOOL. Sper să se joace cât mai mult. Vreau să mă prindă 80 de ani jucând ACTul magic””

Marius Drăguș (Sursa: unica.ro)