Ce studii are Magicianul Robert Tudor, de fapt. Nu ţi-l închipui profesând în acest domeniu, punem pariu?

Este cunoscut de o țară întreagă, apare des pe micul ecran, însă există un detaliu pe care puțini ar reuși să îl ghicească despre el. Află, din rândurile de mai jos, ce studii are Magicianul Robert Tudor, de fapt. Sigur nu ţi-l închipui profesând în acest domeniu.

Familist convins, iubit de români din toate colțurile țări, de la mic la mare, Robert Tudor sau, mai bine zis, Magicianul Robert Tudor, a reușit să își transforme o pasiune într-o sursă importantă de venit. Trucurile inedite și simțul umorului l-au ajutat să își facă debutul și în televiziune, colaborând cu emisiuni importante de la Antena 1.

A bifat numeroase apariții pe scena iUmor, iar, de ceva vreme, face parte din formula extinsă a găștii matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani”. Are spectacole în întreaga țară, cei mici bucurându-se fiecare dată când îi încântă cu jocurile și iluziile executate cu măiestrie. A reușit să cucerească și mediul online, pagina sa de Facebook este urmărită de peste un milion de oameni.

În ciuda succesului de care se bucură, el s-a pregătit să profeseze într-un domeniu cu totul diferit, ce nu are nicio legătură cu lumea artistică. De mic, a fost pasionat de sport, a practicat kaiac-canoe, box și fotbal.

Ce studii are Magicianul Robert Tudor, de fapt? În momentul în care a trebuit să își aleagă o carieră, după terminarea liceului, a devenit student la Agronomie, la Facultatea de Management si Inginerie Economica în Alimentația Publica și Agroturism, pe care a absolvit-o în anul 2006.

În timpul studenției și-a descoperit însă marea pasiune. Ca să câștige bani, a început să fie chemat la petrecerile pentru copii, unde îi încânta pe cei mici cu trucurile sale de magie. În 2018, reușea o performanță impresionantă, devenind primul magician care a avut un spectacol pe scena Sălii Palatului din București.

Te-ar putea interesa și: Cine este George Tănase de la America Express sezonul 6. Ce studii are și cum a devenit cunoscut

În spatele zâmbetului larg se ascunde însă o poveste de viață tulburătoare. El a dezvăluit că nu a fost un copil dorit, mama sa a făcut chiar eforturi mari pentru a stopa sarcina, în condițiile în care, în acea perioadă, avorturile erau interzise în România. Consideră că un miracol l-a adus pe lume. Gesturile mamei sale nu au rămas fără consecințe, nu poate auzi deloc cu o ureche.

„Mama nu m-a vrut. Nu m-a dorit mama și eu de aia am gura strâmbă. Bunica îmi povestea că voia să mă dea. Cică a fost o întâmplare că eu am ieșit. Că sunt în viață acum, că stau de vorbă de cu tine… e un miracol că sunt eu aici. A încercat prin diferite metode. Bine, așa se făcea atunci și eu n-am cum s-o condamn pe mama. (…)

Cică auzeam un pic când eram mic, dar apoi s-a agravat. Am purtat și aparat o perioadă și îmi era mai bine. Am fost la medici și am ăia dezactivați. Cică sunt niște perișori în ureche și eu nu-i mai am”, a povestit acesta, la podcastul lui Cătălin Măruță.