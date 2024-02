Antonia a dat 400 de lei pentru un brunch cu Chef Florin Dumitrescu, dar a fost extrem de dezamăgită: ‘Pentru ce am plătit’

Weekend-ul trecut, Chef Florin Dumitrescu a organizat un brunch, însă evenimentul nu a fost pe placul tuturor participanților. Unii dintre ei s-au arătat nemulțumiți de felul în care bucătarul a gestionat totul. Ce a supărat-o pe o femeie care a participat la brunch-ul respectiv?

Chef Florin Dumitrescu a decis să organizeze un brunch weekend-ul trecut, iar cei care au dorit să participe au avut de achitat o sumă de bani, respectiv 400 de lei de persoană, preț pentru adulți.

Copiii cu vârsta între 6 și 12 ani, prețul a fost de 200 de lei/persoană. Printre cei care au participat s-a numărat și o femeie, pe nume Antonia, cu familia sa. Deși se aștepta ca totul să decurgă altfel, mai ales că era nerăbdătoare să-l cunoască personal pe chef Dumitrescu. Din păcate, experiența a fost una dezamăgitoare pentru ea!

Pe adresa de mail a redacției Playtech, femeia ne-a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, la brunch-ul organizat la Restaurantul Stejarii. Aceasta a relatat că s-a simțit extrem de prost în incinta restaurantului, iar organizatorul brunch-ului, Florin Dumitrescu, nici măcar nu s-a sinchisit să meargă să socializeze cu clienții care au plătit bani pentru a-l întâlni.

Celebrul bucătar a fost interesat mai mult cei pe care îi cunoștea și nu s-a ridicat de la masă prietenilor săi. Mai mult de atât, la eveniment se preciza că cei mici vor avea parte de entertainment, însă lucrurile au stat cu totul altfel. La local era un loc de joacă, dar acesta era nesupravegheat.

„Bună ziua, Vă scriu in speranta ca voi fi si eu bagata in seama, macar cu aceasta ocazie. Am participat weekend-ul trecut la brunch-ul organizat de Chef Florin Dumitrescu in parteneriat cu Resturantul Stejarii. Pretul a fost mare, 400 lei/persoana doar pentru mancare si 200 de lei/ copil (intre 6 si 12 ani) cu promisiunea ca cei mici vor beneficia de entarteinment.

Nu pot spune ca ma dau banii afara din casa, dar pentru ca eram mare fana chef, am strans suma de bani. Ma gandeam, ca fiind imaginea lui si un brunch organizat de el, ma asteptam cumva sa vina si pe la mesele celor care au platit pentru a-l intalni. In schimb, cheful a fost intersat doar de cunostinte sau sa stea cu familia sa la masa. Asa ca, am dat bani ca sa-l vad de la distanta, ca mancarea nu cred ca a fost gatita de el, sau cine stie…? Locul de joaca exista, intr-adevar, dar nu se ocupa nimeni, copiii alergau printre picioarele noastre, se bagau sub mese si intotdeauna trebuia sa fii atent sa nu ii lovesti. Acest lucru m-a determinat sa-mi tin copilul la masa timp de 4 ore…”, a explicat aceasta.