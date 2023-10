Magda Catone, despre scenele nud din filme. Ce i-a spus lui Denise Rifai la Kanal D

Magda Catone a vorbit despre cât de multe încercări a primit de-a lungul carierei sale. Marea actriță a a făcut dezvăluiri extrem de interesante în cadrul emisiunii lui Denise Rifai, spunând și adevărul despre scenele nud din filme. Care a fost cea mai grea provocare de care a avut parte de actriță.

În cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, prezentată de Denise Rifai, Magda Catone a răspuns celor mai picante întrebări. Marea actriță a făcut dezvăluiri interesante, la care nimeni nu se aștepta.

Denise Rifai a întrebat-o, printre altele, care sunt limitele sale. Actrița a explicat că nuditatea nu a fost tocmai o problemă pentru ea, mai ales în tinerețe. Era firesc să mai fie protagonista și a astfel de scene, mai ales pentru că ele erau, totuși, decente.

Magda Catone spune că mereu a avut oroare de lucrurile vulgare, de tot ce înseamnă nuditate, pentru că acum a fost dusă la un alt nivel. Dacă înainte era totul organizat și civilizat, simte că lucrurile sunt exagerate acum.

Întrebată dacă ar vrea să schimbe ceva la începuturile carierei, a mărturisit că acea perioadă, în care a fost nevoită să îndure frigul ca să ajungă la teatru și să facă multe sacrificii, a modelat-o ca om. Chiar dacă era greu, consideră că așa a reușit să devină cea mai bună variantă.

Magda Catone este una dintre cele mai iubite actrițe din România, dar de ceva timp s-a retras din lumina reflectoarelor. Tot ce îi rămâne acum este să își amintească acum de trecutul glorios de care a avut parte.

Denise Rifai a încercat să afle și cât de tare a afectat-o greutatea pe marea actriță. Magda Catone a mărturisit că nu a fost niciodată refuzată pentru un rol, pentru că avea o siluetă perfectă în tinerețe. La înălțime de 1,71 metri, cântărea 58 de kilograme, ceea ce o făcea o femeie ideală.

Te-ar putea interesa și: Ce mai face astăzi Magda Catone, după ce s-a retras din lumina reflectoarelor. Actrița iubită de milioane de români, dată de gol de propriul fiu

„Ca să poți să îți alegi din tipologii actorul potrivit, nu cred că am fost refuzată. E sănătos să fii mai suplu și mai aproape de gabaritul pe care îl aveam în tinerețe. Am făcut efortul ăsta, mai ales după ce am născut, nu mi-a reușit întrutotul, dar am grijă și nu mănânc orice.

Mi-aș fi dorit să fiu mai slabă. Dacă ar fi să mă gândesc la greutatea pe care o aveam și care era de 58 de kilograme la 1,71, mi se părea foarte potrivită”, a spus actrița.