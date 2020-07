Madonna, scandal de proporții în SUA. Mesajul extrem de controversat

Madonna este implicată într-un scandal imens în Statele Unite ale Americii. Unul din ultimele mesaje ale vedetei din mediul online i-a făcut pe unii fani să-și schimbe radical părerea despre cunoscuta artistă.

Madonna, scandal din cauza unui mesaj. Ce a promovat artista?

Madonna a ajuns în mijlocul unui scandal imens după ce a publicat o înregistrare în care își argumenta alegerea de a nu crede în coronavirus. De asemenea, aceasta susține că a fost deja găsit vaccinul împotriva bolii apărute în China și răspândită la nivel mondial, dar care este ținut secret de omenire. La scurt timp după dezvăluirea uimitoare, oficialii rețelei de socializare l-au blurat și au pus pe el eticheta de „Informație falsă”, arată jurnaliștii de la BBC.

Donald Trump a promovat și el aceeași înregistrare, atrăgându-și și mai multe comentarii negative la adresa sa în spațiul online și nu numai. În consecință, Madonna a șters înregistrare care a strâns sute de comentarii extrem de acide cu privire la perspectiva artistei, iar printre cei care au blamat-o în urma credinței sale se numără și artista Annie Lennox care i-a scris: “Asta e o nebunie totală!!! Nu pot să cred că ești de acord cu această escrocherie, (…). Sper că pagina ta a fost compromisă de hackeri și vei da explicații”.

—@Madonna posted the viral coronavirus misinformation video tonight. Just really depressing how people with huge platforms spread nonsense like this. pic.twitter.com/DWxNarjjX9 — Oliver Darcy (@oliverdarcy) July 29, 2020

Discuri single notabile

„Holiday” (1983)

„Borderline” (1984)

„Like a Virgin” (1984)

„Material Girl” (1985)

„Crazy for You” (1985)

„Into the Groove” (1985)

„Live to Tell” (1986)

„Papa Don’t Preach” (1986)

„La Isla Bonita” (1987)

„Who’s That Girl” (1987)

„Like a Prayer” (1989)

„Express Yourself” (1989)

„Vogue” (1990)

„Justify My Love” (1990)

„Erotica” (1992)

„Deeper and Deeper” (1992)

„I’ll Remember” (1994)

„Secret” (1994)

„Take a Bow” (1994)

„You’ll See” (1995)

„Don’t Cry For Me Argentina” (1996)

„Frozen” (1998)

„Ray of Light” (1998)

„Beautiful Stranger” (1999)