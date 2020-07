Amendă de 1 milion de dolari pentru Madonna! Ce a putut să facă artista

Madonna a dezvăluit faptul că a fost amendată de către Guvernul rus cu un milion de dolari, după un concert pe care superstarul american l-a avut în orașul Sankt Petersburg.

Amendă de 1 milion de dolari pentru Madonna!

Astfel, Madonna publicat pe contul său de Instagram o amintire din timpul concertului pe care l-a susținut în anul 2012 la Sankt Petersburg, în Rusia. Este vorba despre un fragment din discursul ei pentru susținerea drepturilor comunității LGBTQ+. Artista a comparat atunci lupta comunității LGBTQ+ pentru drepturi cu mișcarea pentru drepturile civile din anii 1960 și îndemnat publicul să-și manifeste „dragostea şi stima” pentru această comunitate.

„Comunitatea gay, homosexualii, au aceleaşi drepturi… de a trăi în demnitate, respect şi cu iubire”, a spus Madonna atunci.

Spre deosebire de fanii prezenți la concert, care au aplaudat chiar inițiativa artistei, Guvernul rus i-a amendat îndrăzneala cu un milion de dolari, bani pe care aceasta însă nu i-a plătit.

Nu a plătit amenda

„Am ţinut acest discurs la un concert din Sankt Petersburg în urmă cu opt ani. Am fost amendată cu 1 milion de dolari de Guvern pentru că am susţinut comunitatea gay. Nu am plătit niciodată”, le-a dezvăluit Madonna fanilor săi.

Astfel, cu discursul ei, artista a încălcat o lege adoptată în Sankt Petersburg, care îi pedepsește pe autorii oricărui ”act public” care promovează homosexulaitatea și pedofilia. În Rusia, până anul 1993 homosexualitatea era considerată o infracțiune. Până în anul 1999, dar chiar și în anii de după căderea regimului sovietic, aceasta era privită ca o boală mintală. Dar nici în ziua de azi cei care apără drepturile comunității LGBTQ+ nu sunt foarte bine văzuți.

Madonna Louise Ciccone s-a născut la data de 16 august 1958, Bay City, Michigan, Statele Unite ale Americii. Aceasta este supranumită „regina muzicii pop” și este o cântăreață americană, actriță, producătoare și compozitoare de muzică pop, câștigătoare a șapte premii Grammy, laureată a două premii Globul de Aur și autoare de cărți. Madonna a crescut în Rochester Hills, Michigan și s-a mutat în New York City pentru a deveni dansatoare. Madonna și-a lansat albumul de debut în 1983, de pe care trei melodii au ajuns în top 20 în Statele Unite.