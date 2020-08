Madonna, petrecere cu marijuana de ziua ei. Imagini surprinzătoare

Madonna a dat o petrecere de zile mari pentru a se sărbători. Imaginile de la ziua sa de naștere i-au surprins pe cei mai mulți. Distracția a fost la ea acasă, la fel și marijuana.

Madonna, petrecere cu marijuana. Fără nicio barieră de ziua sa de naștere

Madonna s-a petrecut așa cum a intuit toată lumea: înconjurată de mulți prieteni și în stilul său caracteristic – excentric, expansiv și surprinzător. Dezmăț total la aniversarea a 62 de ani a reginei muzicii pop! Alături de ea s-au aflat cei mai dragi oameni, iar nelipsit a fost mai tânărul iubit de doar 26 de ani pe nume Ahlamalik Williams, care apare în imagini rulându-i partenerei sale un joint. Madonna a fost mereu asumată, iar fanii săi știu deja de mulți ani că solista preferă deseori să fumeze marijuana, nefiind deloc timidă să se afișeze făcând acest lucru.

În alte imagini, vedeta apare cu un platou în mâini care este plin de canabis și de foițe. Pentru această petrecere de pomină a plecat chiar cu toată gașca în Jamaica. „Welcome to Jamaica……….🇯🇲🇯🇲🇯🇲💛 #birthday #leo @ahla_malik. Birthday Fun in Jamaica 🇯🇲🇯🇲🇯🇲 Thank you for being so welcoming!! 🌈🌈🌈!!”, a fost descrierea acesteia la câteva din pozele postate pe rețelele de socializare.

Albume de studio cu care a cucerit publicul din lumea întreagă