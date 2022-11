Mădălina Ghenea, apariție fără pic de machiaj. Cum arată una dintre cele mai frumoase românce

Mădălina Ghenea ne demonstrează, încă o dată, că-și merită cu prisosință titlul de una dintre cele mai frumoase românce din lume. Actrița cu origini oltenești și-a lăsat admiratorii mască, atunci când a apărut fără strop de machiaj pe ten. Cum arată topmodelul nemachiată, de fapt. A pus bărbații pe jar.

De-a lungul timpului, Mădălina Ghenea a fost acuzată de către cârcotași că ar fi apelat la ajutorul bisturiului și al intervențiilor estetice, pentru a avea chipul și trupul perfecte, însă actrița și-a asigurat admiratorii și criticii că este naturală și că nu ar fi suferit vreo modificare fizică.

Cu un trup sculptat parcă de dalta zeilor, ochi seducători, buze cărnoase, piele măslinie și voce seducătoare, Mădălina Ghenea este perfect conștientă de atuurile sale evidente, drept pentru care a reușit, de-a lungul anilor, să capteze atenția unora dintre cei mai râvniți bărbați din lume.

Prin așternuturile sale au trecut celebrități precum Leonardo di Caprio, Gerard Butler și Michael Fassbender, fiind curată și de Adrien Brody sau Jude Law.

A urcat pe cele mai mari podiumuri ale celor mai celebre case de modă din lume, iar în Italia a dat lovitura în cariera sa de actriță.

Frumusețea naturală a Mădălinei Ghenea a putut fi admirată, recent, când vedeta s-a fotografiat nemachiată pe Instastories, iar internauții i-au trimis sute de comentarii pozitive, lăudându-i trăsăturile de felină.

Puțini sunt cei care știu că Mădălina Ghenea a studiat la Colegiul Național „Ion Minulescu” din Slatina, a făcut balet timp de șapte ani și pian, în paralel.

Mama ei i-a dat-o întotdeauna ca exemplu pe marea actriță Sophia Loren, pe care românca a interpretat-o în celebrul film House of Gucci, datorită asemănării sale cu diva de la Hollywood, în tinerețe.

„Mergeam la Şcoala de Arte. Am crescut în Şcoala de Arte. Profesoara mea de balet, care mi-e tare dragă, m-a sunat chiar acum câteva zile.

Eu am făcut balet şi puţină pictură, canto, pian, mama m-a vrut artistă… Nu am artişti în familie, dar am o mamă care asta a visat pentru mine şi care mi-a dat-o mereu ca exemplu pe Sophia Loren.

Toată viaţa mea am crescut cu acest exemplu. Şi nu am mai găsit până în ziua de azi o divă ca ea. Nu găsesc printre actriţe pe cineva atât de complet ca om şi ca artist. I-am citit cartea, o am aici, vreau s-o semneze!”, declara Mădălina Ghenea, acum ceva vreme.”