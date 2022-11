Recunoști fetița din imagine? Este una dintre cele mai frumoase românce

Fetița din imaginea de mai sus este considerată una dintre cele mai frumoase modele românce din lume. Astăzi are 35 de ani, este stabilită în Italia, acolo unde și-a construit o carieră de invidiat în lumea filmului. Ai recunoscut-o deja?

Mădălina Ghenea, căci despre ea este vorba în fotografia ilustrată mai sus, nu are nevoie de niciun fel de introducere, fiind una dintre cele mai titrate actrițe românce de peste hotare.

Superba șatenă originară din Slatina este model, actriță, femeie de afaceri și vedetă internațională. Mai mult de atât, în prezent, Mădălina Ghenea este și mămică, iar fiica ei Charlotte i-a moștenit frumusețea fizică, semănând 1 la 1 cu fetița cu ochi mari și buze cărnoase din imaginea de mai sus.

Mădălina Ghenea a știut dintotdeauna că vrea să crească în lumina reflectoarelor, participând la celebra emisiune Tip Top Minitop, pe vremea când era doar un copil.

Fosta parteneră a lui Matei Stratan a urmat cursuri de balet timp de 7 ani și a studiat în paralel pianul, fiind absolventa Colegiului Național „Ion Minulescu” din Slatina.

„Mergeam la Şcoala de Arte. Am crescut în Şcoala de Arte. Profesoara mea de balet, care mi-e tare dragă, m-a sunat chiar acum câteva zile.

Eu am făcut balet şi puţină pictură, canto, pian, mama m-a vrut artistă… Nu am artişti în familie, dar am o mamă care asta a visat pentru mine şi care mi-a dat-o mereu ca exemplu pe Sophia Loren.

Toată viaţa mea am crescut cu acest exemplu. Şi nu am mai găsit până în ziua de azi o divă ca ea. Nu găsesc printre actriţe pe cineva atât de complet ca om şi ca artist. I-am citit cartea, o am aici, vreau s-o semneze!”, declara Mădălina Ghenea, acum ceva vreme.