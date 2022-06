Mădălin Voicu, schimbat total de nepoțica lui. Ce spune despre revenirea lui pe scenă EXCLUSIV

Mădălin Voicu, cunoscutul violinist român, susține în exclusivitate pentru Impact.ro că se simte un bunic „împlinit, fericit, mulțumit și încântat”. Iar epitelele menite să-i zugrăvească bucuria pe care o trăiește de mai bine de o lună și jumătate, de când a venit pe lume cea mai tânără membră a familiei sale, pot continua aproape la nesfârșit.

Deși are deja 6 ani de când se bucură de o asemenea experiență familială, Mădălin Voicu recunoaște că ultimele luni i-au adus o stare interioară cu care nu s-a mai întâlnit până acum.

Actualul secretar de stat la Ministerul Culturii ne-a împărtășit însă, în exclusivitate, o discuție personală purtată cu fiica sa, Ioana Voicu, cu puțin înainte ca Anora Ecaterina să vadă lumina soarelui.

Pe de altă parte, Mădălin Voicu e categoric atunci când face prezentarea nepoțelei sale.

„Anora Ecaterina are amprenta noastră. Din capul locului am recunoscut pedigriul familiei Voicu și încerc și un prognostic. Cred că va moșteni și talentul muzical al familiei. Altfel, nu am niciun fel de îndoieli că seamănă cu mama ei, dar are ceva și din bunicul ei!”, ne-a mai mărturisit violonistul.