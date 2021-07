Mădălin Voicu, prima reacție despre bătaia dintre Oana Mizil și Marian Vanghelie. Ce a aflat nașul lor EXCLUSIV

Mădălin Voicu vine cu prima reacție în dreptul scandalului zilei! Acesta a oferit declarații despre scenariul violent petrecut în casa lui Vanghelie în ziua de 24 iulie. Ce a aflat nașul celor doi și ce spune despre acțiunile lui Marian Vanghelie?

Marian Vanghelie și-a agresat partenera de viață! Oana Mizil a ajuns pe mâna medicilor în cursul nopții de sâmbătă. Chiar specialiștii de la spitalul din Capitală la care a ajuns Oana au alertat Poliția. Femeia în vârstă de 45 de ani a confirmat că a fost agresată fizic de bărbatul alături de care locuiește.

Polițiștii Stațiunii Snagov au emis un Ordin de Protecție Provizoriu împotriva partenerului persoanei vătămate. Conform surselor noastre, Oana Mizil nu a necesitat internare. Specialiștii i-au făcut investigațiile medicale, ulterior a fost însoțită de un echipaj de poliție la INML.

Mădălin Voicu este prieten apropiat și nașul cuplului. Cel din urmă a venit cu primele mărturii în scandalului momentului. Acesta a mărturisit că a auzit că ar fi fost vorba și de o altercație, dar nu are la cunoștință mai multe detalii.

Fostul politician a susținut în exclusivitate pentru playtech.ro că a încercat să o contacteze telefonic pe femeie, dar nu a răspuns niciunui apel. Voicu a mai subliniat că va încerca să poarte discuții cu fiecare dintre ei pentru a afla adevărul, ulterior va comenta pe baza acestui subiect.

„Am aflat si eu despre acest incident. Din cate am inteles a existat si o altercatie, dar nu cunosc amanunte. Am sunat-o pe Oana, dar nu mi-a raspuns. Voi incerca sa vorbesc cu fiecare dintre ei, in primul rand pentru a afla direct de la sursa despre ce e vorba si abia apoi voi comenta…repet, doresc sa vorbesc cu amandoi, mai intai cu Oana, apoi si cu Marian”

Mădălin Voicu