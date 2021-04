Cum ar fi sărăcit Mădălin Voicu, de fapt. Serghei Mizil a făcut dezvăluirea rușinoasă despre politician

Serghei Mizil a oferit detalii despre situația materială a lui Mădălin Voicu și despre momentul în care a avut probleme financiare. Ce dezvăluire rușinoasă a făcut vedeta despre celebrul politician?

Serghei Mizil a pornit un mic scandal în showbiz-ul românesc după ce a oferit câteva detalii rușinoase despre Mădălin Voicu și situația acestuia financiară. Totul s-a petrecut după ce aceștia au rupt prietenia.

Vedeta de televiziune a scos la iveală mai multe amănunte care nu erau cunoscute publicului, aruncând chiar și câteva cuvinte dure. Mizil nu s-a ferit să ofere orice detalii era nevoie pentru ca cei de acasă să afle situația reală dintre aceștia.

Contactat de reporterii Antena Stars, bărbatul a dezvăluit care a fost motivul disputei și de ce tensiunile a ajuns la astfel de cote. Cel din urmă l-a acuzat pe omul politic de parșivitate, spunând că vorbește ceva pe față, iar pe la spate acționează diferit, concluzionând cu fapul că nu există urmă de împăcare.

„E prea complicat să spun sau să răspund. Deci, eu nu mă împac. El a avut o schimbare majoră după Revoluție, din punctul meu de vedere, în rău, influențat și de toate… care l-au și ars până la urmă, spre bucuria mea și nu am de ce să mă împac. Eu vorbesc când vreau eu și cum vreau eu, pentru că el e pervers. El spune așa și pe la spate face altele. Foarte simplu: nu mă împac și acest personaj nu mă interesează. Eu nu mă consider vinovat de nimic. Vinovat se consideră el. El a făcut absolut tot. Eu am înghițit, am înghițit ani de zile toate minciunile și e foarte complicat”

Serghei Mizil