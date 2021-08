Mădălin Voicu l-a făcut praf pe Fulgy. Cum a reacționat politicianul după ce a fost jignit de fiul Clejanilor

Celebrul Fulgy, de-acum, fiul Clejanilor, a cam luat pe toată lumea la țintă. Cea mai recentă victimă a tânărului a fost, nimeni altul, decât Mădălin Voicu. Mesajele dure transmise de Fulgy violonistului pe Instagram nu au rămas fără reacții. Cum era de așteptat, Mădălin Voicu a reacționat imediat la acuzele făcute de Fulgy.

Se pare că familia Clejanilor nu prea mai are liniște de când cu ieșirile din peisaj ale tânărului Fulgy. Cea mai recentă, și mai șocantă, dezvăluire a acestuia, are legătura cu sora sa, Marga. Dezlănțuit pe Instagram, Fulgy îl acuza pe celebrul impresar al manelișitlor, Dan Bursuc, că ar fi violat-o pe Marga, sora sa. În afară de numele lui Dan Bursuc, Fulgy vorbea în termeni duri și de implicarea părinților săi în acest presupus viol. Fulgy își acuza părinții că, deși știau de situație, nu ar fi făcut nimic, ceea ce l-a determinat să facă aceste dezvăluiri.

„Dacă duc până la capăt ce am de spus. Mulți milionari ai României ajung la pușcărie cu sentințe de peste 25 de ani, tatăl meu, împreună cu colaboratorii lui ajung la pușcărie și sora mea câștigă 5-6 milioane de euro, ca victimă.

Dintr-o prietenie sinceră, ce credeți că a făcut domnul Dan Bursuc, care are câți ani are, cu sora mea, minoră și copil influențat? Ce credeți că a făcut?

Mă, să moară familia mea, pe ce am mai scump, de n-a violat-o, la 13-14 ani! Eu am aflat mai târziu, pe la 18 și ceva când am fost dus la Lipatti și m-am întâlni toți copiii de lăutari care râdeau de mine și de ce i-a făcut Bursuc lui sor-mea.”, declara Fulgy pe Instagram.