Dan Bursuc i-a dat șah mat lui Fulgy după ce l-a acuzat că a violat-o pe Marga de la Clejani. Ce îi transmite EXCLUSIV

Scandalul în care Fulgy este protagonist se adâncește! Tânărul artist introduce din ce în ce mai multe nume cunoscute în scenariul care a șocat pe toată lumea. Cum i-a răspuns celebrul Dan Bursuc acuzației acestuia care arăta că i-ar fi violat sora?

Daniel Paraschiv, cunoscut sub numele de Dan Bursuc, este unul din ce mai iubiți, cunoscuți și longevivi producători muzicali de la noi. Acesta este cunoscut pentru bunătatea sa cu care a reușit să găsească și să lanseze artiști mari ai vremurilor de odinioară.

Laura Vass este doar una dintre cele mai talentate voci pe care el a ajutat-o și care performează și la moment. Anii au trecut, iar prezentul îl regăsește tot făcând ce știe mai bine – muzică.

În tot acest timp rar a fost implicat în scandaluri, preferând să se axeze pe compoziție și texte pentru piesele sale sau diverse evenimente din domeniu decât pe vorbele care ar putea să-i șocheze pe fani. Iată că numele său a ajuns în scandalul dirijat de nimeni altul decât Fulgy, unul din cele mai controversate personaje mondene.

Context: Dan Fulgeraș Manole l-a acuzat în urmă cu câteva zile pe cunoscutul impresat că i-ar fi violat sora, pe Margherita. Totul se întâmpla în perioada în care tânăra nu avea mai mult de 13-14 ani.

Fulgy a mai susținut că părinții săi știu de incident, dar au preferat să trateze totul cu tăcere. Fulgy a început live-ul în care a mărtuisit acest lucru cu anunțul că va ‘duce până la capăt’ lupta.

Concret, tânărul de 23 de ani dorește ca mulți milionari să ajungă la închisoare alături de tatăl său și colaboratorii acestuia, timp în care sora lui va obține despăgubiri de ordinul milioanelor de euro în calitate de victimă a unui abuz sexual.

Artistul a fost contactat de nenumărate ori astăzi de jurnaliștii playtech.ro. Acesta a trezit multe semne de întrebare cu privire la atitudinea sa pentru că este cunoscut drept un om deschis în relația cu presa, lucru care nu s-a simțit din convirbirea scurtă cu acesta.

Impresarul a preferat să facă o declarație extrem de simplă despre acest scandal, ulterior să închidă telefonul. Cel mai probabil supărat pe postura în care se află, vedeta a preferat să nu dezvolte mai mult subiectul sensibil de pe prima pagină a tabloidelor.

„E un prăjit și un terminat, nu am de ce să comentez ce zice”

Acuzațiile aduse recent în prim-plan de fiul soților de la Clejani sunt de-a dreptul șocante. Fanii au rămas fără cuvinte după cele auzite și nu le vine să creadă încotro merge acest scandal.

„Dacă duc până la capăt ce am de spus, mulți milionari ai României ajung la pușcărie cu sentințe de peste 25 de ani, tatăl meu, împreună cu colaboratorii lui ajung la pușcărie și sora mea câștigă 5-6 milioane de euro, ca victimă. Dintr-o prietenie sinceră, ce credeți că a făcut domnul Dan Bursuc, care are câți ani are, cu sora mea, minoră și copil influențat, ce credeți că a făcut?

Mă, să moară familia mea, pe ce am mai scump, de n-a violat-o, la 13-14 ani! Eu am aflat mai târziu, pe la 18 și ceva când am fost dus la Lipatti și m-am întâlni toți copiii de lăutari care râdeau de mine și de ce i-a făcut Bursuc lui sor-mea”

Fulgy