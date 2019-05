Luna se micșorează. Iată cum ajunge satelitul Pământului să aibă ”riduri”

Luna este satelitul natural al Pământului și unul dintre cele mai analizate astre cerești. Conform ultimelor analize, suferă o transformare suspectă.

Un volum semnificativ de date obținute din misiunile NASA din ultimul deceniu au faciltiat tragerea unei concluzii legate de evoluția Lunii, în această perioadă. Potrivit informațiilor colectate, Luna se micșorează, trendul este constant de ceva timp și e cauzat de răcirea nucleului din interior. Procesul este departe de a fi unul alert, dar în ultima sută de milioane de ani, a pierdut aproximativ 50 de metri în diametru.

În mod previzibil, micșorarea are și alte consecințe care se resimt la suprafața astrului. Procesul de micșorare duce la producerea de cutremure și la încrețirea suprafeței selenare. Studiul din spatele acestor rezultate a fost condus de cercetătorul Thomas Watters, de la Center for Earth and Planetary Studies of the National Air and Space Museum din SUA. Lent dar fără întrerupere, pe măsură ce interiorul ei se răceşte, Luna s-a micşorat cu peste 50 de metri în ultimii sute de milioane de ani, a explicat Watters, într-un comunicat publicat pe site-ul Agenției Spațiale a Statelor Unite.

Încercând să folosească o metaforă pentru a explica transformările suferite de Lună, cercetătorul a făcut o comparație cu un strugure care se stafidește, prin uscare. Dintr-un punct de vedere, satelitul Terrei se stafidește la rândul său. Spre deosebire de strugure însă, a cărui pieliță este flexibilă, suprafața lunii este rigidă, iar contractarea suprafeței se refelctă în falii, unde straturile de scoarță sunt împinse una către alta.

Ca referință, faliile menționate mai sus funcționează într-o manieră similară cu plăcile tectonice ale Terrei, responsabile de cutremurele de pe planeta noastră. Pe Lună, faliile încep să formeze prăpăstii cu maluri abrupte care se întind de-a lungul mai multor zeci de kilometri. Conform Agerpres, oficialii NASA au confirmat că astronauţii Eugene Cernan şi Harrison Smith au fost nevoiţi să străbată în zigzag cu vehiculul lunar falia Lee Lincoln în timpul misiunii Apollo 17, din 1972.