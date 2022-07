Lumina bizară de pe cerul Australiei. Ce se întâmpla pe pământ, chiar sub ea FOTO

Imagini incredibile au fost surprinse în nordul orașului victorian Mildura din Australia, unde trecătorii au zărit lumini spectaculoase și viu colorate pe cerul înstelat. Ce teorii au oamenii de știință care au studiat fenomenul bizar. Nici vorbă de ocupații extraterestre.

În seara zilei de miercuri, 20 iulie, locuitorii orașului australian Mildura au fost martorii unui adevărat spectacol cu lumini roz pe cer. Culorile vibrante au captat atenția spectatorilor, care nu și-au putut crede ochilor, când văzduhul a fost aprins precum o torță.

Deși mulți au crezut că ar fi vorba de o posibilă invazie a extratereștrilor, explicația cercetătorilor ar fi fost mult mai simplă. Compania farmaceutică Cann Group a confirmat că luminile veneau de la unitatea locală de canabis medicinal, unde jaluzelele au fost lăsate deschise.

„Plantele de canabis necesită spectre diferite de lumină pentru a le încuraja creșterea. O lumină cu spectru roșu este adesea folosită. În mod normal, instalația ar avea jaluzele care se coboară noaptea și, în viitor, vor bloca aceste lumini.”, a spus Rhys Cohen, manager senior de comunicare la Cann Group Ltd., potrivit publicației The Guardian .

“Mysterious pink glow in sky over Australian town revealed to be from local cannabis facility” https://t.co/HH6AZO1tAm pic.twitter.com/tVTOfJbezW

Membra federală pentru Mallee, medicul Anne Webster, conducea în drum spre casă, în întuneric, când a observat luminile strălucitoare de pe cer.

Cann Group Ltd a fost prima companie australiană care a obținut licențe pentru cultivarea canabisului în scopuri medicinale și de cercetare.

La începutul lunii iulie, un fenomen similar a avut loc în Dakota de Sud, Statele Unite ale Americii, când o furtună puternică a provocat apariția unor lumini verzi strălucitoare pe cerul înnorat.

Still not over how menacing this derecho looked over Siouxland today.#sdwx #weather #photography pic.twitter.com/dzNhMLTEwg

— Alex Resel 📸 (@aresel_) July 6, 2022