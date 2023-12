Lui Carmen Tănase nu i-a venit să creadă când a văzut ce carieră și-a ales fiul ei. „Du-te, mă, că nu aveai cum să faci tu așa ceva!” Câți bani câștigă Tudor din asta VIDEO EXCLUSIV

Lui Carmen Tănase nu i-a venit să creadă când a văzut ce carieră și-a ales fiul ei. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, ne-a mărturisit că își ajută băiatul cu tot ce poate, activitatea lui fiind valoroasă pentru ea. În plus, anul trecut i-a organizat prima expoziție și se bucură că el reușește să câștige bani făcând ceea ce îi place. VIDEO EXCLUSIV

Carmen Tănase își susține fiul, pe Tudor Parhon, să își consolideze cariera în pictură. Deși inițial acesta a făcut Regie Film și a lucrat în Olanda, în urmă cu 8 ani, și-a descoperit talentul și îndemânarea de a lucra cu pânza și cu culorile. Celebrei actrițe nu i-a venit să creadă când a văzut prima lucrare a lui Tudor și nu a bănuit nicio clipă că este opera lui.

Carmen Tănase este mare iubitoare de artă, ea fiind prezentă vineri la Romaero Băneasa, la MoBU, cel mai mare târg de artă contemporană din Europa de Est, care și-a deschis porțile pe 19 mai pentru 10 zile pline de artă în toate formele ei actuale. Cu acestă ocazie, actrița ne-a povestit cum și-a transformat fiul ei pasiunea în job, dar și despre obsesia ei de a salva animalele fără stăpân.

Playtech Știri: De-a lungul timpului, care a fost cea mai mare investiție pe care ați făcut-o în obiecte de artă?

Carmen Tănase: Cea mai mare investiție am făcut-o în băiatul meu, care se ocupă cu asta de vreo 8 ani și îl sprijin cu absolut tot ce pot, pentru că îl văd cât este de pasionat, văd și știu că ăsta este drumul pe care va merge de acum înainte și atunci investesc în el. Dar sigur că am și lucrări în casă, pe care le-am cumpărat de la artiști, numai că nu aș vrea să fac un top, chiar nu știu. Unele le-am primit, altele le-am cumpărat, dar cele mai de preț sunt cele ale lui.

Tudor cum și-a descoperit pasiunea aceasta? De mic îi plăcea să picteze?

Nu, acum vreo 8 ani. Pur și simplu mâzgălea ceva și, la un moment dat, a făcut o lucrare, un cărbune mi-aduc aminte, și mi-a trimis pe whatsapp. Și eu am întrebat: oo, super, dar cine a făcut asta? Și el s-a simțit jignit. „Cum cine? Eu!” Du-te, mă, că nu aveai cum să faci tu așa ceva! Păstrez lucrarea aceea. Este foarte bună! Și apoi mi-a demonstrat că el a făcut. Nu aveam cum să-mi dau seama, pentru că nu dăduse semne până atunci. A mers pe drumul acesta. A fost și o salvare în timpul pandemiei faptul că a stat cu pânza și cu culorile și că nu a depins de niciun șef care să ia vreo decizie ineptă.

Și-a amenajat atelierul în casa de la țară?

Da, are atelier la mansardă, dar lucrează mai mult la București.

Ce teme abordează în general?

E foarte bun pe portret, dar nu numai. E foarte atent la detalii, în general este un om atent la detalii pe care, de exemplu, noi nu le observăm. El îmi atrage de multe ori atenția asupra unor lucruri care definesc ori o persoană, ori o acțiune, ori un moment. Și atunci fiind atent la detalii, e foarte bun pe portret, dar, repet, nu numai.

Aveți un portret realizat de fiul dumneavoastră?

Da, niște încercări mai la început. În primul rând, că eu nu am răbdare să stau model și cred că e foarte dificil, cred că e foarte subiectiv, când ești atât de apropiat de cineva.

Pictura este pentru sufletul lui, dar din punct de vedere financiar îi este ok?

Dar câștigă din asta, vinde, sigur că da. El a făcut Regie Film, oricum el era în Olanda, lucra acolo la o casă de producție, nu pot să-mi dau seama. Nu știu. El pe pictură acum este la început, sunt convinsă că va vinde din ce în ce mai bine și din ce în ce mai scump. Eu zic că am două lucrări acasă, pe care nu o să le dau niciodată pentru că știu că alea, la un moment dat, vor valora enorm. Câștigă bani din ce face.

De la cât pornesc lucrările lui?

Depinde. Când a deschis prima expoziție, fiind foarte la început și un debutant cum ar veni, a avut și bun simț, căci are bun simț, prețurile au fost mai mici, între 300 de euro și 1000 de euro. Acum însă vinde mai mult, spun din bucătărie, dacă vede interviul o să mă și certe. El folosește materiale foarte bune, de foarte bună calitate. Eu nu mă bag în prețurile lui, nu știu. Știu de prima expoziție pentru că atunci am organizat-o eu și atunci am văzut niște prețuri, dar altfel nu știu ce vinde și cum face.

Dumneavoastră în afară de actorie, ce pasiune secretă aveți?

Ce hobby? Am o boală psihică cu animalele (râde). A trecut de pasiune. Este obsesie. Adun animale amărâte de pe străzi, dacă poate să fie o pasiune asta.

Presupun că le dați către diverse adăposturi, pentru că nu aveți cum să le găzduiți pe toate.

Am multe, mai multe decât ar fi permis pentru un om simplu. Dar acum nu mai merg bine adopțiile. E foarte greu acum, lumea e speriată, nu știu de ce, de sărăcie, nu-mi dau seama și nu realizează că un animal al nimănui nu are atât nevoie de mâncare, cât are nevoie de iubire. E o perioadă foarte grea, merge greu.

