Ludovic Orban, anunț oficial despre relaxarea măsurilor. Decizia luată de Guvern

Prim-ministrul României, Ludovic Orban, a anunțat oficial ce se întâmplă cu relaxarea măsurilor în contextul pandemiei de coronavirus, dar și cu echimamentele medicale.

Ludovic Orban, anunț oficial despre relaxarea măsurilor

Ludovic Orban a dat cele mai noi informații,în direct la Digi 24. Menționăm că astăzi a fost votat în Parlament și decretul prezidential de prelungire a stării de urgență.

Potrivit premierului României, în România. vârful epidemiei va fi în intrevalul 1 și 5 mai. În plus, potrivit acestuia, se pregătește revenirea la normalitate, iar relaxarea măsurilor va fi graduală. De asemenea, se vor redeschide activitățile cu riscurile epidemice mai mici:

”Ne vom lua deciziile în funcție de evoluția epidemiei. Noi încercăm să mărim stocul de echipamente”, a spus Ludovic Orban. În ce privește echipamentele, Ludovic Orban a declarat:

”Au intrat in productie masti chirurgicale, cu capacitate mare si vom avea posibilitatea de a satisface cererea. LA Ministerul Apărării au fost produse izolete, trebuie să anunț ca aproximativ in jurul datei de 25 aprilie vom avea si masti FFP 2, care asigura protecțiee de 92 la suta. Capacitatea de productie in Romania ne va da o mai mare incredere. Tot la Ministerul Apărării este în curs de realizare a unui prototip de ventilator, care este un produs autohton. Am avut discutat la Dacia Renault si am avut 2 variante de a-l produce. Cred că vom reusi sa introducem in fabricatie macar un tip de ventilator. Este un lucru pe care trebuie să ni-l dorim.

Decizia luată de Guvern

Am mai apelat la o solutie impreuna cu domnul Secretar de Stat Raed Arafat, am colectat 190 de ventilatoare stricate. (…) Avem o perspectiva de a contracta 400 de ventilatoare.

Obiectivul pe care ni l-am fixat este fie producerea, fie achizitoanarea a cel putin 2000 de ventilatoare. (…).”

În ce privește capacitatea de diagnosticare a COVID-19, Ludovic Orban a spus.

”Noi am plecat de la o capacitate minima de diagnosticare și am ajuns la 4500 de teste. Am avut o creștere constantă. Evolutia capacitatii a fost in ritmul necesar. Numărul de apeluri la 112 care necesita diagnosticare a scăzut. Este foarte important si aici contrazic categoric toate minciunile care au fost spuse public de lideri politici ca noi avem un numar atat de mic de cazuri din cauza ca nu au fost diagnosticati. Regret profund fiecare deces in Romania. Noi diagnosticam toate cazurile care trebuie diagnosticate. Noi am pornit de la 3 centre, iar la ora actuala avem 57 de centre. Capacitatea noastra este de peste 6000 de teste.