Ludovic Orban, anunț important despre pensii! Ce măsuri vrea să ia imediat

Premierul desemnat a făcut un anunț cât se poate de serios despre viitorul românilor. Ludovic Orban a făcut un anunț cât se poate de îngrijorător, chiar în cadrul ședinței de învestire, din Parlament, în legătură cu o categorie specială de pensii.

Ceremonia de învestire a Guvernului Orban are loc în seara de luni, însă înainte ca votul să se desfășoare în Parlament, premierul desemnat a făcut un anunț legat de măsurile pe care le va lua imediat după numire în funcție.

Premierul a declarat, cu câteva ore în urmă, că este posibil ca în unele cazuri să fie folosită procedura angajării răspunderii guvernamentale și a menționat că va fi modificat termenul de intrare în vigoare a legii care prevede pensionarea anticipată a unui număr de aproximativ 2.800 de magistraţi.

Mai mult, liberalii au depus cu o săptămână în urmă o propunere legislativă prin care să fie amânat termenul de intrare în vigoare a dipozițiilor în ceea ce privește pensionarea anticipată a magistraților, până la debutul anului 2021.

„Sunt situaţii care reclamă, în cazul în care în dezbaterea parlamentară nu se pot adopta într-un termen, sunt situații în care este posibil să folosim şi procedura angajării răspunderii, cum e o situație pe care am anunțat-o deja și anume prorogarea termenului de intrare în vigoare a legii care prevede pensionarea anticipată a aproximativ 2.800 de magistraţi. Noi am înaintat un proiect de lege, am cerut procedură de urgență. În cazul în care se va dezbate în procedură de urgență și legea va putea fi adoptată în procedura parlamentară, în mod evident, vom saluta acest lucru. Cerem Parlamentului să dezbată cu celeritate acest proiect legislativ. Dacă nu se va putea adopta prin procedură parlamentară normală, este posibil să angajăm răspunderea”, a mai completat Ludovic Orban, imediat după votul de învestire a guvernului, potrivit Mediafax.