Ludovic Orban, anunț de ultimă oră despre carantină. Decizia fermă luată pentru binele României

Intră România în stare de urgență? Aceasta este întrebarea la care a răspuns astăzi premierul Ludovic Orban. De altfel, în spațiul public au apărut tot mai multe informații legate de o stare de urgență impusă imediat în perioada următoare alegerilor parlamentare. Însă Ludovic Orban a făcut precizări despre această ipoteză:

Ludovic Orban, anunț de ultimă oră despre carantină

Starea de urgență rămâne o variantă care poate fi luată în calcul. Asta dacă numărul infectărilor cu noul coronavirus va crește în perioada următoare. Ludovic Orban nu a confirmat ipoteza, dar prin răspunsul său nu a reușit să o infirme în totalitate.

„În măsura în care lucrurile rămân sub control, în măsura în care numărul de infectări, nu va crește nu va fi necesară o astfel de măsură. Noi am spus foarte clar că nu ne dorim impunem măsuri de restricții. Am ajuns să impunem măsuri în care de fapt vrem să protejăm sănătatea urmărind nivelul de infectare, rata de răspândire a virusului pentru a apăra sănătatea oamenilor”, a declarat Ludovic Orban în cadrul unei întâlniri cu presa.

Atât reprezentanți ai partidelor politice de opoziție, dar și alte personalități din spațiul public au vorbit despre instaurarea stării de urgență. Ei au declarat că odată cu încheierea alegerilor parlamentare, românii ar putea reveni la restricțiile pe care au fost nevoiți să le respecte și în primăvară.

”Îmi doresc să petrecem Crăciunul liniștiți”

Însă Ludovic Orban speră ca odată cu trecerea timpului cazurile de infectare cu Sars CoV-2 să se diminueze. Premierul României vrea ca cetățenii să-și petreacă Sărbătorile de Iarnă în liniște:

„Eu îmi doresc să petrecem Crăciunul liniștiți, dar depinde de fiecare dintre noi”, a concluzionat Ludovic Orban.

Până astăzi, 17 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 373.474 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

De asemenea, 253.244 de pacienți au fost declarați vindecați. În ultimele 24 de ore, 8.262 români au fost infectați cu noul coronavirus.

Din păcate, bilanțul deceselor cauzate de virusul COVID-19 crește pe zi ce trece. 9.261 de români au murit, în total, pe teritoriul României, după ce au fost infectați cu virusul Sars-Cov-2.

Astfel că România intră în stare de urgență doar dacă numărul cazurilor de COVID-19 se mărește. Coronavirusul s-a instalat puternic în România, la fel ca în aproape statele lumii. Numărul îmbolnăvirilor a depășit 373.000 de cazuri. O parte din măsurile de urgență adoptate de autorități pentru a preveni răspândirea virusului SARS-CoV-2 au încetat, începând cu data de 15 mai 2020. De asemenea, numărul îmbolnăvirilor, precum și al deceselor continuă, însă, să crească. În plus, au fost hotărâte noi restricții, la nivel național în luna noiembrie.