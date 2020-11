Ludovic Orban, mesaj de ultimă oră despre prelungirea stării de alertă! Ce a anunțat premierul

Joi, 12 noiembrie, premierul Ludovic Orban a declarat că prelungirea stării de alertă, care este pe ordinea de zi a guvernului nu va veni cu noi măsuri de restricție.

Premierul Ludovic Orban a declarat că obiectivul este intrarea pe platou, fapt care încă nu s-a întâmplat. De asemenea Orban a mai precizat că starea de alertă va fi prelungită, însă nu va veni cu noi măsuri restrictive.

”Nu putem spune încă dacă am intrat pe platou. Obiectivul nostru este să intrăm cât mai rapid pe platou. Tocmai din acest motiv am și luat, pe lângă deciziile care existau anterior în hotărârea de guvern privind starea de alertă și în legislația aferentă, am decis să suplimentăm măsurile cu măsurile pe care le-am adoptat în urma prezenței domnului președinte la ședința de guvern. Urmărim acum cu maximă atenție efectele.