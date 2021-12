Ludovic Orban, acuzat de furt. Ce ar fi comis fostul PNL-ist

Au trecut zilele când Ludovic Orban se afla la conducerea PNL. După un mandat eșuat de premier, și pierderea alegerilor interne, Ludovic Orban lua decizia de a demisiona din partidul care l-a propulsat. Ulterior, alături de un grup de parlamentari PNL, tot demisionari, anunța înființarea unei noi formațiuni politice. „Forța Dreptei” prindea contur, teoretic cel puțin, la începutul lunii noiembrie.

La finalul lui 2020, Premierul României, Ludovic Orban demisiona, în urma unei înfrângeri la limită în alegeri în fața populiștilor de stânga. Orban, care era atunci liderul de centru-dreapta al Partidului Național Liberal (PNL), își anunțat demisia la televiziune, în urma rezultatelor dezamăgitoare ale alegerilor pentru partidul său.

Cu toate acestea, după numărarea a 95% din voturile de la alegerile parlamentare, social-democrații din opoziție (PSD) câștigau aproximativ 30% din voturi. Ludovic Orban declara atunci că demisionează de la guvernare deoarece PNL trebuie să se concentreze asupra discuțiilor pentru stabilirea unei noi majorități parlamentare.

Ulterior, revenit în fruntea unui nou guvern, Ludovic Orban începea să piardă teren în sânul partidului care l-a propulsat ca premier. Surse din interiorul partidului spuneau că lucrurile se deterioraseră, după ascensiunea protejatului său, Florin Cîțu.

După debarcarea lui Orban, Cîțu preia guveranrea, iar tensiunile dintre cei doi se adâncesc, mai ales după ce Florin Cîțu își anunța candidatura pentru funcția de președinte al PNL. Fără a fi ceva surprinzător, Cîțu câștigă alegerile interne, Ludovic Orban pierzând și dramul de putere pe care-l mai avea, dar și funcția de președinte al Senatului, funcție ocupată după trecerea lui Florin Cîțu la conducerea guvernului.

La câteva zile de la pierderea alegerilor, și după ce PSD-USR și AUR depun moțiunea de cenzură împotriva guvernului Cîțu, lucrurile iau un traseu și mai dur. Premierul desemnat, Nicolae Ciucă și noua conducere PNL, anunță negocieri cu PSD pentru un nou guvern. Este momentul în care Ludovic Orban anunță că iese din grupul parlamentar PNL, ulterior dându-și și demisia. Motivația demisie a fost noua alianță cu PSD pentru un nou guvern, care de altfel s-a și materializat.

În toată această perioadă de criză politică, Ludovic Orban și un număr important de parlamentari PNL își anunță demisiile din rândul partidului. Zvonurile de pe holurile Parlamentului aduceau în atenție o posibilă nouă formațiune politică, construită de Orban și grupul de parlamentari demisionari. Anunțul, în teorie, Ludovic Orban îl făcea la începutul lunii noiembrie, declarând atunci că:

Pe 14 decembrie, la o lună de la declarația de mai sus, Ludovic Orban anunța crearea noii formațiuni politice, numele ales fiind „Forța Dreptei”. În rândurile noului partid, avându-l pe Ludovic Orban ca președinte, se află și grupul de parlamenari PNL disidenți. Numai că, nici bine nu a fost anunțată formațiunea, că președintele este acuzat de furt și plagiat, iar dovezile sunt concludente.

Sigla noului partid, „Forța Dreptei”, este o copie fidelă a unui logo (emblemă), a unei companii din Maroc, producătoare și distribuitoare de ulei de măsline. (vezi galeria) Eroare a fost semnalată de un critic de artă, pe numele său Pavel Șușară, într-o intervenție la Antena 3, unde acesta declara:

”Într-un anume fel am și declanșat discuția, care nu are în intenție să producă un scandal,. A fost un avertisment partidului proaspăt lansat pe piața și în particular lui Ludovic Orban, cu are am și avut o discuție în sensul ăsta.

M-a sunat după ce am postat și i-am explicat în ce constă eroarea în care se găsește partidul și în ce constă plagiatul.”, a povestit Pavel Șușară.